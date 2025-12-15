Pozew złożyli rodzice. Uzasadnienie: szkody, jakie miała wyrządzić ich dzieciom zmiana przywracająca ośmioklasową szkołę podstawową. Skutkowała ona kumulacją roczników w 2019 r., kiedy to jednocześnie do liceów i techników przechodzili zarówno uczniowie kończący podstawówkę w ósmej klasie, jak i uczniowie likwidowanych gimnazjów. Ta sytuacja dla wówczas 15-letnich braci miała zdaniem składających pozew „katastrofalny wpływ na ich zdrowie i psychikę”.
Związkowcy, dyrektorzy szkół, a także samorządowcy przyznają, że pozew rodziców o milionowe odszkodowanie to chęć zwrócenia uwagi na szerszy problem. – Każdy rząd ma prawo reformować, ale jeśli zmiany są nieprzemyślane, to przynoszą więcej szkód niż pożytku. Niezależnie od werdyktu rządzący powinni potraktować tę sprawę jako przestrogę – podkreśla Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję