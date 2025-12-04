Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie drugiego czytania posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgodzka zgłosiła poprawkę, której celem jest umożliwienie ustanawiania prawa lokatorskiego na nieruchomościach budowanych przez spółdzielnie na zasobach Krajowego Zasobu Nieruchomości. Ma to wesprzeć współpracę KZN ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

Drugą poprawkę zgłosił Kamil Wnuk z Polski 2050. Jak tłumaczył, chodzi o to, by do katalogu możliwych pełnomocników dopisać radców prawnych oraz adwokatów. Zdaniem posła, brak takiej możliwości ograniczał ich prawo do wykonywania zawodu i był niezgodny z konstytucją.

Wcześniej sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła poprawkę, która przewiduje umożliwienie spółdzielniom mieszkaniowym prowadzenia działalności w formie społecznej agencji najmu (SAN).

Społeczna agencja najmu to podmiot współpracujący z gminą, który pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Warunkiem prowadzenia takiej działalności jest zawarcie z gminą umowy o współpracy.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt przewiduje m.in. doprecyzowanie, kto może pełnić rolę pełnomocnika zastępującego członka spółdzielni mieszkaniowej podczas walnego zgromadzenia.

Katalog tych osób ma zostać ograniczony do innych członków tej samej spółdzielni mieszkaniowej oraz osób bliskich. Jak wskazano w OSR, ma to „zapobiegać wystąpieniu przypadków, kiedy w walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych w charakterze pełnomocnika członka spółdzielni mieszkaniowej uczestniczą osoby, które uzyskały pełnomocnictwa w wyniku błędu lub podstępu. Takie działanie ma na ogół na celu uzyskanie jak największej liczby pełnomocnictw od członków mniej świadomych i starszych, aby umożliwić przegłosowanie uchwał zgodnie z intencją określonych grup”.

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące wyodrębniania własności mieszkania. Jak zauważyli autorzy projektu, obecne przepisy uniemożliwiają osobie uprawnionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, kiedy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno-technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu takich, jak np. przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Projektowane przepisy precyzują zakres przypadków, w których postępowanie przekształceniowe przed sądem będzie się toczyło w trybie procesowym. Dotyczyć ma to wyłącznie tych spraw, w których spółdzielnia uchyla się jedynie od złożenia oświadczenia woli. W przypadku, kiedy lokal nie będzie miał cech umożliwiających przeniesienie prawa własności na osobę uprawnioną lub nie będą podjęte przez spółdzielnię mieszkaniową czynności poprzedzające podjęcie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych, postępowanie będzie się toczyć w trybie nieprocesowym. Jak zaznaczono w OSR, „proponowany sposób uregulowania tej kwestii wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym w orzecznictwie wątpliwościom”.

W projekcie przewidziano również zmianę w ustawie o własności lokali, ujednolicając jej przepisy z regulacjami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ma to ułatwić wspólnotom mieszkaniowym zgłaszanie wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z działką wspólnoty umożliwi jej spełnienie wymogów przewidzianych dla działki budowlanej.

Przewidziane w projekcie rozwiązania wyłączają też stosowanie wobec spółdzielni mieszkaniowych przepisu tzw. specustawy covidowej umożliwiającego organizowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe głosowania na piśmie nad uchwałami walnego zgromadzenia.