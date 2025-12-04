Za uchwaleniem ustawy głosowało 253 posłów, 6 było przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona do Senatu.

Chodzi o deregulacyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Projekt – opracowany w ramach pakietu deregulacyjnego – ma umożliwić ubezpieczycielom wysyłanie do klientów korespondencji w postaci elektronicznej.

„Proponowane zmiany w projekcie ustawy mają (...) na celu usunięcie wszelkich wątpliwości interpretacyjnych i uporządkowanie sposobu komunikacji między zakładem ubezpieczeń i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a klientem. Intencją jest, aby informacje mogły być przesyłane w postaci elektronicznej (np. za pomocą e-mail), co będzie wymagało uprzedniej zgody klienta” - napisano w uzasadnieniu projektu.

Ponadto, informacje przesyłane w postaci elektronicznej powinny zawierać zapis tekstowy, np. w postaci skanów dokumentów z odwzorowanym podpisem. „W przeciwieństwie do formy dokumentowej, postać elektroniczna przekazywanych informacji nie powinna obejmować nagrania dźwięku czy obrazu” - zastrzegł resort finansów.