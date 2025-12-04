Za uchwaleniem noweli ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym głosowało 431 posłów, przeciw jeden, nikt się nie wstrzymał.

Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę KO zakładającą zmianę terminu wejścia w życie ustawy. Zgodnie z nią ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Teraz nowela trafi do dalszych prac w Senacie.

Nowela ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym została przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakłada ona, że wyłączne prawo do wytwarzania najważniejszych dokumentów publicznych będzie miała spółka nadzorowana przez państwo – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Nowe przepisy uniemożliwią także przekazanie tych zadań innym wykonawcom, co ma ograniczyć ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych o znaczeniu strategicznym.

Jej celem jest zagwarantowanie, że dokumenty kluczowe dla obywateli i państwa będą nadal powstawać w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.

Rozwiązanie ma zapobiec ewentualnym fałszerstwom, zapewniając wysoki poziom ochrony przy produkcji dokumentów, takich jak dowody osobiste czy paszporty. Dotyczy to zarówno ich wytwarzania, jak i ochrony informacji wykorzystywanych w procesie produkcji.

W rządowym komunikacie podkreślono, że PWPW jako jedyny krajowy podmiot spełnia najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa oraz posiada odpowiednią infrastrukturę i wiedzę techniczną. Chodzi także o odpowiedni nadzór nad źródłami pochodzenia materiałów oraz procesem wytwarzania dokumentów.