„Polska jest jednym z cudów tego świata – rosnącą potęgą globalną, gospodarką sięgającą biliona dolarów, najsilniejszą armią w Europie, najszybciej rozwijającym się państwem regionu i strażnikiem wschodniej flanki NATO” – podkreślił ambasador USA.

Jak dodał, prezydent USA Donald Trump „dostrzegł to jako pierwszy i wspólnie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio zapewnia Polsce bezprecedensowe wsparcie – bo w nowej epoce pełnej wyzwań wzmacnianie Polski to działanie w ramach doktryny America First” (Ameryka przede wszystkim).

Rose udostępnił też fragment środowego artykułu sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, które w poniedziałek przejęły przewodnictwo w grupie G20. Sekretarz stanu zaznaczył w nim, że szczyt G20, który zostanie zorganizowany w 2026 r. na Florydzie, „będzie okazją, by docenić wartości innowacyjności, przedsiębiorczości i wytrwałości, które uczyniły Amerykę wielką i które wyznaczają ścieżkę do dobrobytu dla całego świata”.

„Na amerykański szczyt G20 zaprosimy przyjaciół, sąsiadów i partnerów. Powitamy największe gospodarki świata, a także rozwijających się partnerów i sojuszników. W tym także Polskę – kraj niegdyś uwięziony za żelazną kurtyną, a dziś należący do 20 największych gospodarek świata, który dołączy do nas, by zająć swoje zasłużone miejsce w G20. Sukces Polski pokazuje, że patrzenie w przyszłość jest lepszą drogą niż skupianie się na zaszłościach. Jest również dowodem na to, że partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i amerykańskimi firmami sprzyja wspólnemu dobrobytowi i rozwojowi” – napisał Rubio. (PAP)

