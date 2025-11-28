"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2025 r wzrosły o 2,4% (wskaźnik cen 102,4) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1)" - czytamy w komunikacie.
GUS: Ceny wzrosły o 0,1% miesiąc do miesiąca
Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7% r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,7%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 1,9%.
W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1%, ceny nośników energii wzrosły o 0,1%; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 2,2%.
Konsensus rynkowy wynosił: +2,6%r/r i +0,2% m/m.
