Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk poinformowała PAP, że ponad 134,7 tys. odbiorców na Podkarpaciu nie ma prądu.

Nie ma prądu w dużej części Podkarpacia

– Ponad 110 tys. są to odbiorcy, którym prąd dostarcza PGE Oddział Rzeszów, 11 tys. są to odbiorcy PGE Oddział Zamość. Z kolei 13 tys. odbiorców, głównie w okolicach Dębicy, to klienci Taurona – podała.

Główną przyczyną wyłączeń prądu są zerwane linie przez gałęzie, które spadają na nie pod naporem śniegu.

Od północy strażacy w regionie interweniowali 377 razy.

– Ich praca głównie polegała na usuwaniu połamanych gałęzi z chodników, dróg i linii wysokiego napięcia – zaznaczyła Olko-Wilk.

W regionie, jak zapewniają służby, wszystkie najważniejsze trasy są przejezdne. Na większości zalega jednak błoto pośniegowe.

W niedzielę na Podkarpaciu, głównie w północnych powiatach regionu, obowiązuje ostrzeżenie I stopnia wydane przez IMGW przed intensywnymi opadami śniegu.

Prądu nie ma także 30 tys. mieszkańców Małopolski

W wyniku intensywnych opadów śniegu prawie 30 tys. odbiorców w Małopolsce, głównie w powiatach tarnowskim, gorlickim i nowosądeckim, nie ma w niedzielę prądu – poinformowało biuro wojewody małopolskiego.

Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to utrudnienia występują w stolicy Małopolski, o czym poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Skrócone zostały niektóre linie autobusowe aglomeracyjne do okolicznych miejscowości, np. do Zielonek, Jurczyc i Dąbrowy Szlacheckiej. Na trasach linii aglomeracyjnych należy liczyć się z opóźnieniami. W granicach Krakowa autobusy i tramwaje jeżdżą po stałych trasach (stan przed południem). Z upływem dnia – jak wynika z informacji MPK – sytuacja się poprawia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie podało, że pracuje 218 jednostek, w tym 57 solarek. Główne drogi są czarne, mokre i w pełni przejezdne. Wykonywane są stałe objazdy dyspozytorskie, a pracownicy MPO korzystają z monitoringu miejskiego i są w stałym kontakcie z MPK.

Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie drogi w Małopolsce są przejezdne. Cały czas prowadzone są działania służb drogowych związane z odśnieżaniem i utrzymaniem przejezdności dróg. Nawierzchnie są czarne, czarne mokre, lokalnie występuje błoto pośniegowe. Na drogach pracuje 80 jednostek sprzętowych GDDKiA i 70 jednostek sprzętowych Zarządu Dróg Wojewódzkich.