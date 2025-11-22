Hasło przewodnie tegorocznej akcji notariatu brzmi: „Jak nie popaść w kłopoty”. „Rolą notariuszy jest zapobieganie sporom, stratom i nieporozumieniom jeszcze zanim do nich dojdzie” - podkreśla Krajowa Rada Notarialna.

Dzień Otwarty Notariatu, darmowe porady aż w 54 miastach

Porad będzie udzielało ponad 600 notariuszy w całej Polsce, a spotkania zaplanowano w 54 miastach w kraju. Jak poinformowano, notariuszy będzie można spotkać w miejscach ogólnodostępnych, m.in. w galeriach handlowych czy salach urzędów miejskich. Informacje będzie można uzyskać też telefonicznie, gdyż do dyspozycji zainteresowanych będzie 11 numerów telefonów, a także online, poprzez czat. Dokładne adresy lokalizacji i numery telefoniczne można znaleźć na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Wśród spraw poruszanych podczas dnia otwartego znajdą się m.in. kwestie dotyczące testamentów, dziedziczenia i zachowku oraz darowizn, umów majątkowych małżeńskich, bezpiecznego podziału majątku, nieruchomości, w tym najmu okazjonalnego, spółek i spraw firmowych, a także spraw transgranicznych, w tym dziedziczenia majątku za granicą. Podczas akcji bezpłatna informacja prawna będzie udzielana wszystkim zainteresowanym - z akcji mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Dobrze mieć ze sobą dokumenty dotyczące sprawy

KRN przypomina jednocześnie, że na spotkanie warto zabrać dokumenty dotyczące omawianej sprawy - odpis księgi wieczystej, testament, umowę przedwstępną itp. „Na ich podstawie notariusz będzie mógł udzielić dokładniejszej informacji” - wskazano. Jak zaznacza KRN, pytania - podczas rozmów telefonicznych i online - można jednak zadawać także anonimowo, a notariusze nie zbierają danych osobowych uczestników akcji.

Idea dnia otwartego jest wzorowana na akcji prowadzonej we Francji. W Polsce organizowana jest ona od 2010 r. Notariusze przybliżali podczas poprzednich edycji m.in. kwestie dziedziczenia, sporządzania testamentów, zabezpieczania majątku, nieruchomości i ksiąg wieczystych oraz przekazywania majątku.

W poprzednich edycjach w akcję corocznie zaangażowanych było kilkuset notariuszy, którzy w różnych formach odpowiadali na 3-4 tys. zapytań. W ubiegłych latach akcja była organizowana także w okresie pandemii, choć wówczas w formie zdalnej.

Natomiast - jak przekazała KRN - „podczas ubiegłorocznej edycji Dnia Otwartego Notariatu notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych i odebrali ponad 1,6 tys. połączeń telefonicznych”.