Celem działań jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

Trzeci stopień alarmowy w Polsce

KGP przypomniała też, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenach kolejowych decyzją premiera został wprowadzony trzeci stopień alarmowy Charlie, który obowiązuje na obszarach linii kolejowych.

W KGP został uruchomiony sztab operacji, w którym służbę pełnią policjanci, jak również przedstawiciele wojska oraz Straży Ochrony Kolei.

„Zadaniem sztabu jest całodobowe monitorowanie sytuacji oraz gromadzenie informacji w zakresie podejmowanych przez służby działań na terenie całego kraju - podała KGP.

Na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji

W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Postępowanie w tych sprawach podjęła także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która powiadomi o tym Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Ukraińcy z zarzutami

Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) i Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów – dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w środę, że mężczyźni mają zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu ze sobą, ale również z innymi nieustalonymi osobami.

Obaj mężczyźni zbiegli na Białoruś. W środę białoruskiemu charge d’affaires została przekazana nota z wnioskiem o ich wydanie. (PAP)