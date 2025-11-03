Operator przekazał zarówno na platformie X, jak i na Facebooku, że „obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM”. „Trwają prace nad przywróceniem płynności działania” - zapewniono.

Atak DDoS zakłócił działanie BLIKA także w sobotę. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował wówczas, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych. Przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową - dodawał.

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł. (PAP)