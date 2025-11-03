- UOKiK z zarzutami wobec Polkomtela. Chodzi o opłaty w ofertach na kartę
- Telefon na kartę w Plusie – swoboda, która miała swoje granice
- Opłata za „utrzymanie numeru” pod lupą
- UOKiK: zmiany w cennikach Plusa bez podstawy prawnej
- Podwyżki i brak jasnych informacji dla klientów Polkomtela
- Polkomtel może zapłacić miliony
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny postawił spółce Polkomtel, operatorowi sieci Plus, zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. Według UOKiK, operator miał wprowadzać dodatkowe opłaty w ofertach typu pre-paid oraz jednostronnie podnosić ceny, co mogło naruszać prawa użytkowników telefonii na kartę.
Oferty przedpłacone z założenia mają zapewniać klientom elastyczność. Sami powinni decydować, ile i kiedy doładowują konto, a następnie wykorzystują środki według własnych potrzeb. Tymczasem, jak ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, część klientów Polkomtela była obciążana dodatkowymi kosztami, które wpływały na możliwość korzystania z usług, a także wyższymi stawkami wprowadzanymi w trakcie obowiązywania umowy.
UOKiK zakwestionował tzw. opłatę za utrzymanie numeru w sieci, która zastąpiła wcześniejszą „opłatę za brak aktywności”. Początkowo wynosiła ona 3 zł, później została podniesiona do 5 zł. Aby jej uniknąć, użytkownik musiał wykonać działania określone przez operatora — przykładowo przeprowadzić połączenia, wysłać SMS-y lub zużyć transmisję danych o wartości co najmniej 5 zł.
W praktyce oznacza to, że nawet jeśli konsument doładował konto, ale nie wykonywał połączeń ani nie wysyłał wiadomości, po 30 dniach operator mógł pobrać 5 zł z jego salda. W skali roku taka opłata mogła sięgnąć nawet 55 zł.
– „Częstotliwość korzystania z telefonii w ofertach na kartę nie może wynikać z nacisku ze strony przedsiębiorcy. System przedpłacony zakłada elastyczność konsumentów w kwestii czasu, kwoty zasilenia i dysponowania środkami” – podkreśla prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Według urzędu, takie postanowienia umowne przypominają karę za niepełne korzystanie z usług. Tymczasem – jak podkreśla UOKiK - utrzymanie numeru powinno być obowiązkiem operatora wynikającym z umowy.
Analiza UOKiK wykazała również, że klienci, którzy zawarli umowy przedpłacone przed 6 lutego 2023 r., nie otrzymali od operatora informacji o planowanych zmianach obejmujących wprowadzenie opłaty za utrzymanie numeru. Zdaniem urzędu, Polkomtel nie miał ani podstawy ustawowej, ani odpowiednich zapisów w umowie, które pozwalałyby na jednostronne modyfikacje cenników. Podobna sytuacja dotyczyła użytkowników taryfy „Plus Elastyczna na Kartę”, obowiązującej od lutego 2023 do listopada 2024 r. – w jej cenniku w ogóle nie wskazano opłaty za utrzymanie numeru, co oznacza, że konsumenci nie wiedzieli, na jakie warunki się zgadzają.
To nie jedyny zarzut wobec Polkomtela. Spółka miała również jednostronnie podwyższać stawki za połączenia głosowe oraz SMS-y i MMS-y w ofertach na kartę, obejmując zmianami także środki już zgromadzone na kontach klientów.
Zastrzeżenia UOKiK budzi też sposób informowania o dodatkowych opłatach. Na opakowaniach starterów – m.in. w taryfach „Plus Elastyczna na Kartę”, „Prosto na Kartę” i „Giga Plus” – brakowało informacji o opłacie za utrzymanie numeru. Klient dowiadywał się o niej dopiero po zakupie i rozpakowaniu startera. Zdaniem UOKiK, pominięcie tej informacji uniemożliwiało konsumentom realne porównanie ofert i ocenę ich opłacalności.
Jeśli zarzuty się potwierdzą, Polkomtelowi grożą wysokie sankcje finansowe – do 10 procent rocznego obrotu spółki za każdą zakwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień umownych. Urząd podkreśla, że to nie jedyna sprawa dotycząca dodatkowych opłat w ofertach prepaid. Podobne zarzuty usłyszały już spółki P4 (Play) oraz Orange Polska.
