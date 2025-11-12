Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji został w środę zapytany w TVP Info o przygotowywany przez policję wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Sławomirowi Mentzenowi za odpalenie racy.

- Każdy powinien być równy wobec prawa. Pan Mentzen złamał prawo, był tego świadomy i powinien za to odpowiedzieć - oświadczył szef MSWiA. I dodał, „jak Mentzenowi nie kłóci się bycie patriotą z łamaniem polskiego prawa, bo dla mnie bycie to jest przestrzeganie prawa”.

Dopytywany, czy wniosek o uchylenie immunitetu wpłynie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, Kierwiński odpowiedział, że „to są decyzje, które będzie podejmować policja". - To policjanci o tego typu kwestiach decydują. To nie są decyzje, które zapadają gdzieś w gabinetach polityków. Policja wykonuje swoją robotę i niezależnie, czy to jest pan Mentzen czy zwykły Kowalski. (...) Każdy z nich, jeżeli łamie prawo, musi odpowiadać - powiedział szef MSWiA.

Kierwiński poinformował, że 11 listopada „zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami”. Przekazał, że „policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet. 76 osób zostało już ukaranych mandatami – głównie za używanie pirotechniki lub propagowanie treści niezgodnych z polskim prawem”. - To dopiero początek działań, bo funkcjonariusze analizują teraz nagrania z monitoringu i będą kierować kolejne wnioski wobec osób łamiących prawo - zapowiedział Kierwiński. (PAP)