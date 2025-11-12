Brak uzasadnienia decyzji prezydenta RP

W środowym oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział też, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans. – Cały czas czekamy na informację z Kancelarii Prezydenta i listę 46 osób - mówił odnosząc się do tej decyzji szef MS Waldemar Żurek.

W środę wieczorem resort sprawiedliwości na platformie X poinformował, że „sekretariat ministra sprawiedliwości otrzymał pismo z Kancelarii Prezydenta RP dotyczące odmowy powołania 46 sędziów”. „W dokumencie brakuje uzasadnienia tej decyzji” - dodano.

„Ministerstwo zajmie stanowisko po przeanalizowaniu listy osób, które nie otrzymały nominacji” - przekazało MS.

KRS potwierdza odmowy powołań sędziowskich

Także przewodnicząca KRS sędzia Pawełczyk-Woicka przekazała na X, że do Rady dotarło postanowienie prezydenta o odmowie powołania 46 sędziów. Sprecyzowała, że chodziło o odmowę powołań na stanowiska sędziowskie w sądach okręgowych i apelacyjnych. „Od rekomendacji do odmowy upłynęło kilka lat” - dodała w innym ze wpisów Pawełczyk-Woicka.

– Z moich informacji wynika, że w tzw. zamrażarce u prezydenta, jeszcze u prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz Karola Nawrockiego, czekało około stu potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS, czyli przed instytucją, która jest skutecznie kwestionowana przez polskich legalnych sędziów oraz sędziów europejskich trybunałów – mówił w środę po południu na konferencji prasowej minister Żurek.

Szef MS podkreślał, że w związku z tym chciałby zobaczyć imienną listę tych 46 osób. – To jest istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na – moim zdaniem – pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy – zaznaczał Żurek. (PAP)