Prezydent Karol Nawrocki poinformował wcześniej w środę, że odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział ponadto, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

- Cały czas czekamy na informację z Kancelarii Prezydenta i listę 46 osób, bo z informacji medialnych wiemy o tym, że prezydent odmówił nominacji 46 osobom. Z moich informacji wynika, że w tzw. zamrażarce u prezydenta, jeszcze u prezydenta Andrzeja Dudy, a teraz Karola Nawrockiego, czekało około stu potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neoKRS - mówił minister Żurek podczas środowej konferencji prasowej.

Szef MS podkreślił, że w związku z tym chciałby zobaczyć imienną listę tych 46 osób. - Wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na - moim zdaniem - pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy - zaznaczył Żurek.

- Jeżeli te 46 osób przeszło przez „neoKRS”, a prezydent odmówił im, dlatego że była wadliwie ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, no to mogę tylko przyklasnąć prezydentowi. Jeżeli natomiast są jakieś inne, pozakonstytucyjne, przesłanki, a z komunikatów KPRP i wypowiedzi szefa Kancelarii wynika, że prezydent ma decydować, kto z sędziów (...), zdaniem prezydenta łamał konstytucję, to by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i było - moim zdaniem - działaniem sprzecznym z naszą konstytucją - mówił minister sprawiedliwości. (PAP)