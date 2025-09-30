Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło pracownika, który miał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P (choroba psychiczna) do 31 marca br. Złożył on wniosek o wydanie nowego dokumentu 5 marca, a więc jeszcze zanim dotychczasowe orzeczenie wygasło, dzięki czemu przy zastosowaniu art. 6bb ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913) jego okres ważności został wydłużony o sześć miesięcy – do 30 września.

Pracownik dostarczył pracodawcy potwierdzające ten fakt zaświadczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W międzyczasie, 23 czerwca, powiatowy zespół wydał tej osobie nowe orzeczenie, ale stwierdzające lekki stopień niepełnosprawności z symbolem 02-P. Podwładny przedstawił ten dokument pracodawcy i jednocześnie oświadczył, że złożył od niego odwołanie do wojewódzkiego zespołu. Teraz okazało się, że termin jego posiedzenia został wyznaczony na 7 listopada, gdy upłynie już wydłużony okres ważności dotychczasowego orzeczenia. W związku z tym pracodawca ma wątpliwości, jak od 1 października traktować taką osobę – czy powinien ją zaliczać do stanu zatrudnienia jako pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności, pomimo że orzeczenie jest nieostateczne, czy jednak od tej daty traktować podwładnego jako pełnosprawnego i dopiero po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia od tego pracownika zrobić korekty i wstecznie zaliczać go do stopnia wskazanego na dokumencie z wojewódzkiego zespołu.

Nie ma przerwy w niepełnosprawności

PFRON w swojej odpowiedzi informuje, że biorąc pod uwagę stan faktyczny, pracownik powinien być wykazywany w składanych do funduszu informacjach i deklaracjach, do 30 września w stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, na mocy dokumentu, którego ważność uległa wydłużeniu w trybie art. 6bb ustawy. Natomiast od 1 października, w stanie zatrudnienia pracowników osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w oparciu o nieprawomocne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół w czerwcu.

– Jest to bardzo ważna dla pracodawców odpowiedź, bo do tej pory PFRON w takich przypadkach uznawał, że do uzyskania przez pracownika ostatecznego orzeczenia występuje „przerwa” w niepełnosprawności – mówi Edyta Sieradzka.

Dodaje, że w momencie, gdy pracownik dostarczy pracodawcy orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół, to z niego będą wywodzone skutki prawne i jeśli dojdzie w nim do zmiany stopnia z lekkiego z powrotem na umiarkowany, to pracodawca będzie mógł zrobić korekty w informacjach dotyczących stanu zatrudnienia. ©℗