Na konferencji po godzinie 17.00 Misztal przekazał, że czoło marszu jest już na błoniach stadionu Narodowego. - Tam obserwujemy bardzo duży odpływ uczestników w kierunku metra. Uruchamiamy też tramwaje na Marszałkowskiej - dodał.

Jak zaznaczył, można powiedzieć, że uczestnicy marszu już się rozchodzą.

- Odnotowano jeden incydent niezwiązany z Marszem Niepodległości - powiedział Misztal. Wyjaśnił, że jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe rzucił racę na schody konsulatu Stanów Zjednoczonych. Przekazał, że z jego informacji wynika, że nie spowodował żadnych zniszczeń.

- Policja prowadzi czynności celem ustalenia sprawcy tego zdarzenia - dodał. (PAP)