Uczestnicy marszu niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski; mają przypięte kotyliony, ubrani są w czapki i szaliki w barwach narodowych.
Na czele marszu jest duży baner z hasłem tegorocznego marszu „Jeden naród, silna Polska”.
Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy.
Pomimo zakazu cały czas odpalane są race i świece dymne.
W Święto Niepodległości w Warszawie obowiązuje zakaz latania dronami. Strefa ograniczenia obowiązywać będzie w godz. 7.00-23.00. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze całego miasta wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Natomiast wojewoda mazowiecki wprowadził w tym dniu zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. (PAP)
