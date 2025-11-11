Przy rondzie rozstawiło się wiele stoisk, na których można kupić akcesoria w narodowych barwach.

Na trasie przemarszu rozstawione zostały metalowe barierki, widać znaczne siły policji i straży Marszu Niepodległości. Barierkami wygrodzone zostały m.in. Aleje Jerozolimskie.

Część ulic w najbliższej okolicy przemarszu jest zamknięta dla kierowców i pieszych; nieprzejezdne są także Al. Jerozolimskie, którymi uczestnicy przemaszerują do Mostu Poniatowskiego, a następnie przejdą Wałem Miedzeszyńskim i Wybrzeżem Szczecińskim do ul. Siwca. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Przed rozpoczęciem marszu uczestnicy odmówili modlitwę różańcową. Pomimo zakazu odpalili race i świece dymne.

Tegoroczny marsz przejdzie pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. I takie hasło jest na banerze, który niesie formujące się już czoło przemarszu.

Organizatorzy szacują, że na manifestacji może zgromadzić się około 250-300 tysięcy osób.

W Święto Niepodległości w Warszawie obowiązuje zakaz latania dronami. Strefa ograniczenia obowiązywać będzie w godz. 7.00-23.00. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze całego miasta wprowadzono zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni. Natomiast wojewoda mazowiecki wprowadził w tym dniu zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. (PAP)