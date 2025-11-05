Nielegalny transport odpadów z Niemiec zatrzymany na autostradzie A4

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu zatrzymali na autostradzie A4 dwa samochody ciężarowe. Do zdarzenia doszło w okolicach Jędrzychowic. Jak wykazała kontrola, pojazdy przewoziły ponad 37 ton nielegalnych odpadów w postaci złomu aluminium. Towar pochodził z Niemiec i miał trafić do jednej z miejscowości w województwie małopolskim.

Brak zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Transport został zgłoszony w systemie SENT. Jednak analiza dokumentów przez KAS wykazała, że polski odbiorca nie dysponował zezwoleniem na przetwarzanie ani utylizację tego rodzaju odpadów.

Surowe kary i zwrot odpadów do Niemiec

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcy grozi kara finansowa w wysokości od 10 tys. do nawet 1 mln zł. Dodatkowo transporty odpadów zostały zawrócone do nadawcy w Niemczech.

Polska walczy z nielegalnym napływem śmieci z zagranicy

Działania kontrolne na granicach i głównych trasach tranzytowych mają na celu ograniczenie napływu nielegalnych odpadów do Polski i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Nielegalny obrót odpadami stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i jest w Polsce surowo karany.