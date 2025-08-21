Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) intensyfikuje walkę z przestępczością ekonomiczną. W 2025 roku przeprowadziło już 12 spektakularnych akcji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym.

Centralne Biuro Śledcze Policji walczy z przestępczością akcyzową

W pierwszej połowie 2025 r. funkcjonariusze jednostki przejęli ponad 467 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy. To ponad 200 mln więcej niż w całym 2024 roku. Wówczas CBŚP przejęło 252 mln nielegalnych papierosów.

Walka z szarą strefą. CBŚP zamyka fabryki nielegalnych papierosów

Skuteczność Centralnego Biura Śledczego Policji widać również na przykładzie liczby zlikwidowanych miejsc produkcji gotowych papierosów. W pierwszej połowie tego roku zamknięto już 13 nielegalnych fabryk papierosów. Podczas działań funkcjonariusze przejęli specjalistyczny sprzęt do produkcji papierosów. W analogicznym okresie 2024 r. CBŚP zlikwidowało 6 takich fabryk.

Rośnie również liczba wykrywanych i likwidowanych krajalni tytoniu. W pierwszym półroczu 2025 r. zamknięto 7 takich miejsc, a w analogicznym okresie 2024 r. – 3.

Jak twierdzi Centralne Biuro Śledcze Policji, „szacunkowa, czarnorynkowa wartość przejętych papierosów przez policjantów CBŚP w pierwszej połowie 2025 roku, to około 400 milionów złotych, a należności Skarbu Państwa, związane z wprowadzeniem ich na polski rynek, to kilkaset milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza polskimi odbiorcami duża część nielegalnych papierosów przejmowanych przez polskie służby jest przeznaczona na rynek zagraniczny, głównie do zachodnich krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii”.

Czym zajmuje się Centralne Biuro Śledcze Policji?

CBŚP, jako wyspecjalizowana jednostka o ogólnokrajowym zasięgu, koncentruje swoje działania na zwalczaniu przestępczości zorganizowanej – od ekonomicznej i narkotykowej, po transgraniczną, kryminalną oraz powiązaną z terroryzmem. Ostatnie miesiące wyraźnie pokazują, że jednym z kluczowych priorytetów biura stała się walka z szarą strefą tytoniową.