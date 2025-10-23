Akcja CBA w Nowym Sączu. Zatrzymano prezydenta i jego zastępcę

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadziło we wtorek akcję w Nowym Sączu, w wyniku której zatrzymano prezydenta miasta Ludomira Handzla oraz jego zastępcę Artura Bochenka. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że obu samorządowcom przedstawiono powody zatrzymania. W sprawie podjęto również czynności procesowe.

— Agenci CBA w miejscach zamieszkania zatrzymali prezydenta i wiceprezydenta Nowego Sącza. Zostali zatrzymani tuż po godz. 6 w swoich mieszkaniach. Zostały im przedstawione powody zatrzymania i zostały podjęte czynności procesowe, zabezpieczanie dokumentów czy rzeczy. Są to jedyne informacje, jakie mogę przekazać — powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Poranne zatrzymania i pierwsze czynności procesowe

Na ten moment Handzel, jak i jego zastępca, mają status osób zatrzymanych. O ewentualnym postawieniu zarzutów zadecyduje prokurator. We wtorek, 21 października 2025 r., doszło również do zatrzymania w Nowym Sączu czterech pracowników miejskich. Po przesłuchaniu zwolniono ich do domów.

Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Europejskiej

Jak donoszą media, zatrzymanie może mieć związek ze śledztwem dotyczącym jednego z miejskich przetargów, które CBA prowadzi pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Śledczy sprawdzają, czy podczas procedury przetargowej nie doszło do przekroczenia uprawnień przez urzędników oraz ujawnienia poufnych informacji jednemu z oferentów.

Podejrzenia o nieprawidłowości przy przetargu unijnym

Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o przetarg dotyczący organizacji szkoleń dla uczniów i nauczycieli, finansowanych z funduszy unijnych. Straty, które mogły powstać w wyniku nieprawidłowości, szacowane są nawet na 600 tys. euro.

Ludomir Handzel – kim jest prezydent Nowego Sącza?

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel urodził się w 1973 r. w Nowym Sączu. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Sądeczanin jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W przeszłości był asystentem Andrzeja Chronowskiego, senatora AWS, a także menedżerem w PKP Cargo oraz członkiem rad nadzorczych m.in. w PKN Orlen. W 2018 r. wygrał wybory na prezydenta Nowego Sącza, a w 2024 r. został wybrany na drugą kadencję.