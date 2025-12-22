Wniosek Narodowego Instytutu Wolności o kontrolę

Grabiec przekazał we wpisie na platformie X, że kontrola w Fundacji zostanie przeprowadzona na wniosek dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) Michała Brauna.

Poinformował ponadto, że Fundacja utraciła prawo przysługujące organizacjom pożytku publicznego do pozyskiwania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu braku złożenia sprawozdania w terminie. „Organizacja wykorzystuje środki z 1,5 proc. podatku między innymi na: organizację objazdów politycznych Brauna po Polsce oraz szerzenie dezinformacji” - napisał szef KPRM.

Sprawozdania OPP i rola Narodowego Instytutu Wolności

Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2024 Fundacja Osuchowa odnotowała ponad 486 tys. złotych przychodów z 1,5 proc. podatku dochodowego otrzymanego od osób fizycznych.

Wykreślenie z wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) uniemożliwia organizacji czerpanie przychodów z tego tytułu w kolejnym rozliczeniu podatkowym.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Narodowy Instytut Wolności to rządowa agencja, która merytorycznie i finansowo wspiera organizacje pozarządowe. (PAP)