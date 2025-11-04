O podpisaniu przez prezydenta nowelizacji poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił pod koniec września, że każda wzmianka, każde odnotowanie wpisów w KRS musi być także odnotowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przekonywał, że „tylko ze świeczką szukać kogokolwiek, kto - mając pełen dostęp do cyfrowych danych w KRS - sprawdza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy została odnotowana wzmianka”, a system ten jest już „pewnym archaizmem, który dzisiaj w cyfrowym świecie jest po prostu zbędny”.

Nowe przepisy odciążą przedsiębiorców i przyspieszą publikacje

Jak informował resort sprawiedliwości, po dokonanej zmianie przedsiębiorcy nie będą już musieli ponosić kosztów publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie - jak wskazywano - przedsiębiorcy zamieszczają tam rocznie około 270 tys. wpisów. Tymczasem - jak uzasadniał resort sprawiedliwości – „Monitor Sądowy i Gospodarczy jest przeciążony z powodu lawinowego wzrostu liczby ogłoszeń o wpisie”.

Spośród tych ogłoszeń zaś ponad 75 proc. stanowią wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

„Zważywszy na fakt, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są inne istotne ogłoszenia, istniejące znaczne opóźnienia w publikacji są niekorzystne zarówno dla podmiotów podlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i dla uczestników obrotu gospodarczego” - podkreślało MS.

Konsekwencją nowelizacji ma więc być „oparcie systemu domniemań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na publikacji w tym rejestrze”. Ustawowy zapis mówiący, że „od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów” ma zmienić swoje brzmienie na: „Od dnia dokonania wpisu w Rejestrze nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ujawnionych wpisów”.

Kolejny krok w cyfryzacji KRS – akta rejestrowe tylko online

Ponadto nowelizacja zawiera inne zmiany. W ramach dalszej informatyzacji przewidziano m.in. „prowadzenie wyłącznie w systemie teleinformatycznym akt rejestrowych podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnej, a także składania wniosków i pism dotyczących tych podmiotów wyłącznie za pośrednictwem tego systemu”.

„Obecnie wnioski i pisma w przypadku tych podmiotów można składać albo w postaci papierowej, albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego” - przypomniało MS.

Kolejne z rozwiązań, zawartych w noweli, dotyczą umożliwienia instytucjom publicznym i innym podmiotom realizującym zadania publiczne – za zgodą ministra sprawiedliwości – pobierania danych z rejestru automatycznie, przez nowoczesne interfejsy sieciowe (API). „Rozwiązanie ułatwi m.in. weryfikację danych i przyspieszy procedury administracyjne” - uważa resort sprawiedliwości.

MS przekonuje, że to ustawa, która dopełnia cyfryzację Krajowego Rejestru Sądowego.(PAP)