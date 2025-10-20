Dwa dni wcześniej Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zaapelowało „do klubów poselskich o: wykreślenie art. 5 i art. 18 projektu ustawy (chodzi o możliwość zgłaszania zarzutu potrącenia do końca postępowania w II instancji – red.) lub co najmniej ograniczenie jego stosowania wyłącznie do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy”. Z kolei na forach dla frankowiczów pojawiły się wpisy kredytobiorców liczących na to, że prezydent Nawrocki zawetuje ustawę.

Michał Kowalski, poseł prezentujący stanowisko klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, stwierdził, że propozycja MS odpowiada na wiele potrzeb kredytobiorców. Jako zalety projektu wskazał m.in. automatyczne zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych od momentu doręczenia bankowi odpisu pozwu oraz możliwość przeprowadzenia sprawy w ramach posiedzenia niejawnego.

– Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że ten projekt to krok w dobrym kierunku, ale wymaga dopracowania. Sprawność wymiaru sprawiedliwości nie może się odbywać kosztem jego wiarygodności – stwierdził Michał Kowalski.

– Pewną kontrowersją zawartą w projekcie ustawy jest zmiana ogólnej zasady zgłaszania zarzutu potrącenia. Frankowicze boją się utrudnień w podnoszeniu argumentu o przedawnieniu roszczeń banków – dodał z kolei Dominik Jaśkowiec, przedstawiciel klubu Koalicji Obywatelskiej, który co do zasady poparł projekt.

Natomiast Katarzyna Ueberhan, reprezentantka Lewicy, powołała się na krytyczną wobec projektu opinię rzecznika praw obywatelskich. Wskazano w niej, że prawo do wnoszenia zarzutu potrącenia na późnych etapach postępowania sądowego może faworyzować stronę bankową. Według Ueberhan projektowane przepisy wymagają doprecyzowania w ramach prac sejmowych.

– Automatyczne zawieszenie spłat rat może, zdaniem rzecznika, pozbawić sąd możliwości zbadania zasadności tego zawieszenia w indywidualnej sprawie. Wątpliwości rzecznika budzi też zgodność projektu z konstytucją i wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedziała posłanka Lewicy.

Jakie ułatwienia czekają kredytobiorców?

Początkowo w projekcie ustawy znalazły się również m.in. natychmiastowa wykonalność wyroku sądu I instancji oraz możliwość rozliczenia wzajemnych roszczeń na podstawie wniosku banku składanego najpóźniej do zamknięcia rozprawy apelacyjnej (dawny art. 7 projektu). Celem nowej wersji projektu jest także uproszczenie procedury sądowej. W obu instancjach sprawy frankowe mają być kierowane na posiedzenia niejawne (również wtedy, gdy strona złożyła wniosek o przesłuchanie na rozprawie). Natomiast świadkowie mają być przesłuchiwani zdalnie nawet wtedy, gdy jedna ze stron zgłosi sprzeciw wobec tej formy. Docelowym modelem odbierania zeznań od świadków ma być forma pisemna.

– Ustawa o usprawnianiu postępowań frankowych nie ma służyć kredytobiorcom, czy też bankom. Jej celem jest udrożnienie sądownictwa i przywrócenie obywatelom prawa do sądu – mówiła w marcu br. w rozmowie z DGP dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumenta.

– Rozwiązania przyjęte w projekcie czynią z sądów fabrykę do wydawania wyroków, w której sędziowie jak te świstaki ze znanej reklamy siedzą i zawijają sreberka – tak poprawiony już przez resort projekt ustawy w sierpniu br. w rozmowie z DGP określiła z kolei Magdalena El-Hagin, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku i członkini zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Sceptycznie o przygotowanych przez resort sprawiedliwości rozwiązaniach wypowiadał się również poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji.

– Sądy radzą sobie obecnie ze sprawami frankowymi. Kredytobiorcy uważają, że proponowana ustawa jest już zbędna, daje bankom dodatkowe narzędzia i bonusy finansowe, które mogą wpłynąć na przebieg postępowań. W ocenie Konfederacji projekt jest ryzykowny, niepotrzebny i niesprawiedliwy wobec konsumentów. W obecnym stanie jest nie do przyjęcia – podkreślił. ©℗