Objawy po spożyciu napoju – gwałtowne zmiany nastroju i zachowania

Do Komendy Rejonowej Policji Praga Południe zgłosiła się kobieta, z relacji której wynikało, że po spożyciu lemoniady przygotowanej przez kolegę z pracy, zaczęła się źle czuć. Pogorszenie samopoczucia objawiało się między innymi gwałtownymi zmianami nastroju i zachowania, które uniemożliwiały jej normalne funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków zawodowych

Szybka interwencja policji i zatrzymanie podejrzanego

Dzięki pomocy znajomych kobieta wróciła do domu. Wtedy wezwano służby medyczne. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że mężczyzna, pracujący w tej samej restauracji, podawał napój bez wiedzy i zgody koleżanki. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego szybko ustalili jego tożsamość i zatrzymali podejrzanego.

Zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo i decyzje prokuratury

40-latek zapewniał podczas przesłuchania, że chciał jedynie poprawić humor koleżance z pracy. Jednak zgromadzone dowody wskazywały, że jego postępowanie mogło mieć dużo poważniejsze skutki zdrowotne.

Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe zastosowała wobec niego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktu z pokrzywdzoną. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa.