Co Tusk obiecał Zełenskiemu? [POLSKA- EUROPA- ŚWIAT]

W podkaście Polska–Europa–Świat Karolina Wójcicka i Zbigniew Parafianowicz biorą na warsztat najgorętszy dyplomatyczny tydzień roku.

Ukraińcy nie oddadzą technologii rakietowej czy dronowej za darmo

Dziennikarze DGP analizują, co Ukraina realnie zyskuje na polskich MIG-ach i Su, a czego może oczekiwać w zamian. Wybrzmiewa ważna teza: Ukraińcy nie oddadzą technologii rakietowej czy dronowej za darmo. Potrzebują kapitału, nie gestów. Jeśli Polska nie zdefiniuje, co chce „włożyć do układu”, w zamian może dostać… pickupa z karabinem maszynowym jako „technologię antydronową”.

Wykorzystanie polskich baz NATO do misji nad Ukrainą

Rozmowa dotyka też wizyty Donalda Tuska w Berlinie. Premier po raz pierwszy od dawna siada przy stole, przy którym realnie toczą się rozmowy o przyszłych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy – i o tym, jak miałby wyglądać „mini–artykuł 5”. Tylko czy Polacy wiedzą, co rząd chce zaoferować? I czy jesteśmy gotowi na konsekwencje, takie jak wykorzystanie polskich baz NATO do misji nad Ukrainą?

Wójcicka i Parafianowicz zaglądają również za kulisy rywalizacji geopolitycznej: rosnącej roli Merza, strategicznej współpracy Polski i Finlandii w oparciu o F-35, Bałtyku jako kluczowego teatru przyszłego konfliktu oraz tego, dlaczego Rosja desperacko czeka na zmianę elit politycznych w Europie.

To odcinek, który pokazuje: Polska ma szansę wrócić do gry – ale równie łatwo może tę szansę utopić we własnych sporach i chaosie komunikacyjnym.