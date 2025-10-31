W ubiegłym tygodniu przez Polskę przetaczała się fala cieplejszego powietrza. W wielu miejscach termometry pokazały nawet 20 stopni Celsjusza – szczególnie na południu kraju. Był to jednak tylko chwilowy powiew późnej jesieni, bo synoptycy IMGW ostrzegali, że już pod koniec tygodnia nastąpi wyraźne ochłodzenie.

Temperatury spadły więc do około 10–11 stopni w większości regionów a ochłodzenie, któremu towarzyszyły przelotne opady deszczu trwało niemal do końca października.

Finał października. Co nasz czeka?

Wszystko wskazywało na to, że koniec miesiąca nie zapowiadał się przyjemnie. Wraz z napływem ciepłego, ale wilgotnego powietrza, do Polski dotarły fronty atmosferyczne niosące chmury i deszcz. Według prognoz przelotne opady miały występować niemal w całym kraju. To typowy jesienny scenariusz – niżowa pogoda i duża zmienność warunków, która potrafi skutecznie zepsuć weekendowe plany.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. IMGW zapowiada

Dobre wieści przyszły wraz z najnowszymi mapami pogodowymi IMGW. Wynika z nich, że 1 listopada 2025 roku może okazać się dniem niemal idealnym – suchym, słonecznym i zaskakująco ciepłym.

Według obecnych symulacji temperatury na południu kraju mogą sięgnąć nawet 19 stopni Celsjusza, a w centrum oscylować wokół 15–16 stopni. Najchłodniej ma być na północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 13–14 stopni.

W wielu regionach kraju – od Dolnego Śląska po Małopolskę – na niebie ma przeważać słońce, a opady, jeśli się pojawią, będą jedynie symboliczne. Niewielki deszcz może wystąpić jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej.

„Jeśli spełnią się obecne symulacje, na Wszystkich Świętych możemy doświadczyć nie tylko wyraźnego ocieplenia, lecz również sporej ilości słońca na niebie” – wynika z komunikatu IMGW.

Powrót jesiennego ciepła

Meteorolodzy przewidują, że już w przyszły czwartek, tuż przed początkiem listopada, temperatury wzrosną do 14–15 stopni na południowym zachodzie, a w kolejnych dniach trend ocieplenia się utrzyma. Oznacza to, że uroczystość Wszystkich Świętych może upłynąć w niemal wiosennej aurze.

To dobra wiadomość dla milionów Polaków, którzy co roku odwiedzają cmentarze, często podróżując z odległych zakątków kraju. W tym roku, zamiast chłodu i deszczu, towarzyszyć im może łagodne słońce i przyjemne temperatury.

Według prognoz IMGW, początek listopada ma przynieść uspokojenie pogody w całym kraju. Fronty deszczowe ustąpią, a atmosfera się ustabilizuje. W wielu miejscach niebo będzie bezchmurne, a wiatr słaby lub umiarkowany.

W praktyce oznacza to, że 1 listopada nie powinien przynieść żadnych pogodowych niespodzianek. Aura sprzyjać będzie długim spacerom po cmentarzach i refleksji w spokojnej, jesiennej scenerii.

Prognozy długoterminowe: z ostrożnym optymizmem

Synoptycy zaznaczają jednak, że są to wciąż prognozy wstępne, dotyczące dość odległego okresu. Najbardziej wiarygodne są te przygotowywane na nie dłużej niż tydzień przed danym dniem. Dlatego IMGW apeluje, by śledzić aktualizacje na bieżąco.

„Są to wstępne prognozy, w dodatku dotyczące wciąż dość odległego okresu. Możliwe więc, że kolejne symulacje będą się wyraźnie różnić od obecnych” – podkreślono w komunikacie Instytutu.

Jesień w nastroju na zmianę