Mecz Legia Warszawa – Lech Poznań: kiedy i gdzie?

Dzisiaj, 26 października 2025 r., o godz. 20:15, rozpocznie się mecz Legii Warszawa i Lecha Poznań. Spotkanie obu drużyn odbędzie się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

Utrudnienia w ruchu w Warszawie. Które ulice będą zablokowane?

Policja stołeczna informuje, że już przed meczem Legii z Lechem, funkcjonariusze warszawskiej „drogówki” będą kierowali ruchem w newralgicznych miejscach, wskazywali kierującym pojazdami trasy alternatywne oraz kierowali kibiców na wyznaczone dla nich parkingi. Przewidywane są czasowe utrudnienia w ruchu drogowym zarówno przed, jak i po meczu. Dotyczy to zwłaszcza ul. Łazienkowskiej, Solec, Czerniakowskiej, Myśliwieckiej, Rozbrat i al. Armii Ludowej.

Apel policji do kibiców: zgłaszajcie niepokojące sytuacje

Jak zapowiada stołeczna Policja, w związku z wydarzeniem sportowym, funkcjonariusze umundurowani, jak i w cywilu, będą monitorowali tereny przyległe do stadionu oraz pilnowali porządku publicznego. Poza tym na trasach dojazdowych do stadionu Legii, będzie więcej policyjnych patroli.

Policja zwróciła się z apelem do kibiców i wszystkich osób przebywających w miejscu odbywającej się imprezy sportowej. Prosi o informowanie policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach.