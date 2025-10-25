To rewolucja, która dotknie zarówno jednoosobowe działalności, jak i duże grupy kapitałowe. Oto szczegółowe omówienie pięciu kluczowych zmian i nowych obowiązków od 2026 roku.

Wyższy limit zwolnienia z VAT od 2026 roku – kto skorzysta?

Do końca 2025 r. limit zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł. Od 1 stycznia 2026 r. próg zostanie podniesiony do 240 000 zł. Dzięki temu więcej drobnych przedsiębiorców, freelancerów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą uniknie obowiązku rejestracji do VAT.

Co ważne, z nowego limitu będą mogli skorzystać także ci, których sprzedaż w 2025 r. przekroczyła 200 000 zł, ale nie 240 000 zł. Zmiana jest szczególnie korzystna dla mikrofirm, które nie chcą obciążać klientów podatkiem VAT.

CIT-15J tylko przy zmianach od 2026 r. – nowe zasady dla spółek jawnych

Obecnie spółki jawne, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, muszą co roku składać informację CIT-15J – nawet jeśli dane nie uległy zmianie.Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek ten zostanie zredukowany – formularz trzeba będzie złożyć tylko w przypadku zmian danych.

To istotne uproszczenie dla przedsiębiorstw, które do tej pory musiały powielać dokumentację, mimo braku aktualizacji.

Zwrot podatku po cofnięciu decyzji o wsparciu – jak to działa od 2026 r.?

Dotychczas cofnięcie decyzji o wsparciu (np. w Polskiej Strefie Inwestycji) oznaczało konieczność zwrotu całej pomocy publicznej. Od 2026 r. w określonych przypadkach podatnik będzie mógł zwrócić jedynie podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności objętej uchyloną decyzją, o ile prowadzi księgi pozwalające dokładnie tę kwotę wyliczyć.

To elastyczne podejście zmniejszy ryzyko finansowe przedsiębiorstw posiadających kilka zezwoleń inwestycyjnych i wprowadzi większą proporcjonalność w rozliczeniach.

Podatkowe grupy kapitałowe zachowają status mimo transakcji nierynkowych

Od 1 stycznia 2026 r. podatkowe grupy kapitałowe (PGK) nie utracą już statusu podatnika CIT z powodu przeprowadzania transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach odbiegających od rynkowych. Likwidacja tego warunku (uchylenie art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT) to dobra wiadomość dla dużych holdingów i koncernów.

Dotychczas wymóg „rynkowości” powodował utratę statusu PGK nawet z powodu drobnych odstępstw od normy. Teraz przepisy będą bardziej realistyczne wobec realiów obrotu gospodarczego.

Koniec obowiązku zgłaszania osób odpowiedzialnych za podatki

Z dniem 1 stycznia 2026 r. znika obowiązek wyznaczania i zgłaszania do urzędu skarbowego osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków.

Dotychczas taki wymóg wynikał z art. 31 Ordynacji podatkowej i obejmował m.in. spółki, fundacje i stowarzyszenia. Uchylenie tego przepisu ma charakter deregulacyjny – ogranicza biurokrację i upraszcza procedury wewnętrzne w organizacjach.

Cyfrowa księgowość od 2026 r. - nowe obowiązki ewidencji podatkowej

Równolegle z „piątką” głównych zmian wchodzą w życie rozporządzenia wprowadzające obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji i przekazywania ich do urzędu skarbowego.

Ewidencje elektroniczne obejmą:

księgi rachunkowe,

podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR),

ewidencję przychodów,

ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

wykaz środków trwałych.

W pierwszej kolejności obowiązek dotyczyć będzie podatników PIT rozliczających się miesięcznie w ramach JPK V7M – od 2026 r. W kolejnym roku dołączą podatnicy kwartalni (JPK V7K).

Ministerstwo Finansów i Gospodarki podkreśla: – „Ta grupa, począwszy od 2026 roku, będzie obowiązana prowadzić księgi podatkowe w postaci elektronicznej, a w 2027 roku przesłać te księgi naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Nowe rozporządzenia precyzują także dane, które muszą znaleźć się w ewidencjach, m.in. identyfikatory dokumentów, oznaczenia kontrahentów i operacji. To kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji systemu podatkowego.

Dlaczego zmiany podatkowe od 2026 roku są ważne dla przedsiębiorców?

Nowelizacje mają na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych, uproszczenie procesów, a także dostosowanie systemu podatkowego do cyfrowych standardów.

Z jednej strony ułatwiają prowadzenie działalności – jak wyższy limit zwolnienia z VAT czy uproszczony CIT-15J. Z drugiej – wymuszają przygotowanie technologiczne, bo cyfrowa księgowość stanie się obowiązkiem, nie wyborem.

Eksperci ostrzegają, że brak dostosowania się do nowych wymogów może skutkować problemami z kontrolami skarbowymi i karami administracyjnymi.

Jak przygotować firmę na zmiany podatkowe w 2026 r.?

Sprawdź, czy Twój obrót nie przekroczy nowego progu 240 000 zł, by utrzymać zwolnienie z VAT.

Zaktualizuj oprogramowanie księgowe, aby było zgodne z wymogami e-ewidencji.

Przeanalizuj strukturę spółki jawnej – uproszczenia CIT-15J mogą ułatwić rozliczenia.

Jeśli działasz w ramach grupy kapitałowej, oceń wpływ zmian w CIT na transakcje wewnętrzne.

Zadbaj o uporządkowaną ewidencję i cyfrowe archiwum dokumentów – to kluczowe w nowym systemie.

FAQ – najczęstsze pytania przedsiębiorców

1. Czy nowe przepisy VAT obejmą także działalności zawieszone w 2025 roku?

Nie. Limit 240 000 zł dotyczy przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, więc zawieszone działalności będą musiały przeliczyć roczny obrót proporcjonalnie do miesięcy aktywności.

2. Czy spółka jawna musi składać CIT-15J, jeśli nic się nie zmieniło?

Nie. Od 2026 r. obowiązek składania formularza dotyczy tylko sytuacji, gdy dane w nim uległy zmianie.

3. Kiedy dokładnie trzeba będzie przesyłać elektroniczne księgi?

Podatnicy PIT z JPK V7M – w 2027 r. za rok 2026. Pozostali – od 2028 r.

4. Czy brak elektronicznej ewidencji będzie karany?

Tak. Niedopełnienie obowiązku prowadzenia e-ksiąg może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów podatkowych i skutkować sankcjami finansowymi.

5. Czy zmiany obejmują również ryczałtowców?

Tak. Rozporządzenie w sprawie ewidencji przychodów dotyczy także podatników rozliczających się ryczałtem.

6. Czy duże grupy kapitałowe zyskają na zniesieniu warunku rynkowości?

Tak – brak tego wymogu zmniejsza ryzyko utraty statusu PGK i ułatwia rozliczenia wewnątrz korporacji.

7. Czy przedsiębiorcy muszą zgłaszać osoby odpowiedzialne za podatki?

Nie. Od 2026 r. ten obowiązek zostaje całkowicie zniesiony.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 2265 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 2264 z późn. zm.).

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1643 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. 2025 poz. 1294).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych uzupełniających księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. 2025 poz. 1311).