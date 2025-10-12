Ogień objął sklep o dużej powierzchni

Dyżurny wielkopolskiej PSP poinformował media, że strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przed godz. 21. Od razu skierował na miejsce wozy strażackie, które po kilku minutach zjawiły się na miejscu zdarzenia.

Strażacy walczą, brak poszkodowanych w pożarze galerii w Poznaniu

Okazało się, że płonie sklep Chata Polska w Galerii Podolany. Ratownicy walczą o to, żeby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadującą ze sklepem galerię handlową. Widać ogień i kłęby dymu. Na ten moment nieznana jest przyczyna pożaru.

Mogą występować utrudnienia w związku z pożarem galerii handlowej

Oficer prasowy poznańskiej PSP mł. asp. Marcin Tecław powiedział PAP, że obecnie na miejscu działa 18 strażackich zastępów. - Nie ma osób ewakuowanych czy poszkodowanych - zaznaczył. Służby cały czas monitorują sytuację. Jak poinformowały służby z lokalnego centrum zarządzania kryzysowego, "mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym". Straż pożarna prosi mieszkańców okolicznych nieruchomości o nieotwieranie okien.