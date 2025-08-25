W poniedziałek rano w miejscowości Jankowy w powiecie kępińskim w województwie wielkopolskim wybuchł pożar w hali magazynowej należącej do lokalnej firmy meblarskiej Pionier. Do zdarzenia doszło około godz. 7.40, a zgłoszenie natychmiast trafiło do straży pożarnej.

Hala magazynowa firmy Pionier objęta ogniem

Jak poinformował PAP kpt. Jakub Sobczak z biura prasowego kępińskiej straży pożarnej, hala magazynowa ma powierzchnię około 2 tys. m² i była wykorzystywana do przechowywania materiałów potrzebnych w produkcji mebli, w tym pianek poliuretanowych. Ogień pojawił się w godzinach porannych. Na miejsce natychmiast ruszyły jednostki straży z regionu.

Świadkowie relacjonowali, że płomienie i gęsty, czarny dym były widoczne z kilku kilometrów. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 20 zastępów straży pożarnej, które obecnie prowadzą działania dogaszające pożar.

Poszkodowani w pożarze w Wielkopolsce – pracownik i strażacy

Według lokalnych mediów, w wyniku pożaru poszkodowane zostały co najmniej trzy osoby – jeden pracownik zakładu oraz dwóch strażaków biorących udział w akcji. Straż pożarna podkreśla, że ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Jakie są możliwe przyczyny pożaru w Jankowach?

Przyczyny wybuchu pożaru w hali magazynowej nie są jeszcze znane. Straż pożarna prowadzi czynności wyjaśniające, żeby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Nie są również znane ewentualne straty finansowe firmy meblarskiej Pionier.