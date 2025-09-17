Pożar hali produkcyjnej w dzielnicy Piaski w Czeladzi jest już opanowany. W środę rano 12 jednostek straży pożarnej dogaszało płomienie. W trakcie trwającej od wtorkowego wieczora akcji ratowniczej ranny został jeden ze strażaków.

Pożar hali produkcyjnej w Czeladzi – 12 jednostek nadal dogasza obiekt

Jak podało w środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, pożar, o którym zgłoszenie napłynęło ok. godz. 20.00 we wtorek, został opanowany trzy godziny później. W środę rano 12 zastępów dogaszało obiekt.

Obiekt objęty pożarem – produkcja pomp ciepła i część administracyjna

Służby kryzysowe zrelacjonowały, że pożar powstał wewnątrz jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Rzemieślniczej, o wymiarach około 70 na 15 metrów. Wewnątrz składowane były m.in. pompy ciepła. We wtorek wieczorem rzecznik komendy powiatowej PSP w Będzinie mł. asp. Paweł Wolny powiedział, że pożar dotknął firmę produkcyjną zajmującą się produkcją pomp ciepła. W hali wydzielona była część administracyjna, którą strażacy starali się obronić przed ogniem.

30 zastępów straży w akcji w Czeladzi, w tym PSP i OSP

W akcji brało udział 30 zastępów straży pożarnej, w tym 24 Państwowej Straży Pożarnej i 4 strażaków ochotników. Podczas akcji jedna osoba została poszkodowana. Ratownik PSP doznał urazu palca dłoni.

Regionalny System Ostrzegania – mieszkańcy Czeladzi i Będzina zamknęli okna

W trakcie pożaru nie było zagrożenia przeniesienia się ognia na inne budynki w okolicy, w tym mieszkalne. Wobec zagrożenia przekroczenia norm powietrza wysłano w Regionalnym Systemie Ostrzegania komunikat do mieszkańców Czeladzi i Będzina o konieczności zamknięcia okien i o niezbliżaniu się do miejsca pożaru. Ostatecznie nie stwierdzono przekroczeń norm powietrza.