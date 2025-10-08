W Wielkiej Brytanii alarm podniosła organizacja Which?, która ostrzega, że 5 milionów użytkowników świadomie zostanie na dziurawym systemie. Ale to tylko czubek góry lodowej. W Polsce wciąż działa ponad 6 milionów komputerów na Windowsie 10, a globalnie — ponad 600 milionów. I ogromna część z nich pozostanie bez ochrony.

Koniec wsparcia Windows 10 to globalne cyberzagrożenie

Według Which?, 26% użytkowników w Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że zostanie przy starym systemie, nawet gdy Microsoft przestanie dbać o ich bezpieczeństwo. Co więcej, ponad jedna trzecia z nich to osoby powyżej 55 roku życia — najbardziej podatne na cyberoszustwa. Nie ma wątpliwości: ten sam scenariusz powtórzy się w Polsce i innych krajach. – Miliony ludzi mogą być nieprzygotowane na wycofanie systemu Windows 10 w przyszłym tygodniu – ostrzega Lisa Barber z magazynu Which? Tech. – Jeśli nie podejmiesz działań, możesz stać się bardziej podatny na ataki hakerów i oszustwa.

To nie zwykła aktualizacja. To cyfrowy Armagedon dla naiwnych.

„Będą atakować ludzi, wykorzystywać słabości i chcieć ukraść wasze dane”

Na czym polega problem? Windows 10 nadal będzie działał. I to właśnie w tym tkwi zagrożenie. Komputer będzie sprawiał wrażenie sprawnego, ale w tle stanie się bezbronnym celem. – Po zakończeniu aktualizacji zabezpieczeń i funkcji oraz wsparcia technicznego dla komputerów z systemem Windows 10 urządzenia będą „bardziej podatne na zagrożenia cybernetyczne, takie jak złośliwe oprogramowanie i wirusy – napisał Yusuf Mehdi, wiceprezes Microsoftu.

I dodaje jeszcze jedną fatalną informację:

„Aplikacje działające w systemie Windows 10 mogą nie być już obsługiwane, ponieważ platforma nie otrzymuje już aktualizacji funkcji. W rezultacie niektóre aplikacje mogą mieć ograniczoną funkcjonalność”.

To oznacza jedno — nie tylko oszuści zaczną atakować, ale też zwykłe programy przestaną działać.

Polska również zagrożona. Seniorzy i firmy najbardziej narażone

W polskich biurach i domach Windows 10 wciąż króluje — szczególnie w małych firmach, urzędach i u osób starszych. Według szacunków branżowych co najmniej 40% komputerów w Polsce działa na tym systemie. A to oznacza jedno — ataków będzie mnóstwo, bo cyberprzestępcy kochają masowe okazje.

Najbardziej narażone grupy to:

seniorzy, którzy nie rozumieją pojęcia „aktualizacja systemu”,

jednoosobowe firmy i sklepy, które korzystają z Windowsa 10 do fakturowania,

szkoły i instytucje publiczne, które tradycyjnie reagują dopiero, gdy coś się zepsuje.

Elektrośmieci i koszt wymiany. Nawet 13% komputerów nie obsłuży Windowsa 11

Kolejny dramatyczny skutek to fala elektrośmieci. Branża szacuje, że 13% komputerów działających dziś na Windowsie 10 nie spełnia wymagań Windowsa 11. Co z nimi? Wylądują na śmietniku. Dotyczy to zwłaszcza taniego sprzętu biurowego i laptopów sprzed 2018 roku.

Microsoft mówi: recykling i programy wymiany. Rzeczywistość mówi: „wyrzucę do piwnicy i kupię nowy”.

Co robić? Jak uratować komputer przed cyfrowym wyginięciem

Jeśli nie chcesz skończyć jako darmowy dawca danych w sieci — masz trzy opcje:

Aktualizuj do Windows 11, jeśli komputer ma: min. 4 GB RAM i 64 GB pamięci, nowoczesny procesor (można to sprawdzić w narzędziu Which?)

Zmień system na Linux lub Chrome OS, jeśli sprzęt jest starszy

Wykup roczną rozszerzoną aktualizację zabezpieczeń, która daje czas do 13 października 2026, ale to tylko odwlekanie wyroku

Największym wrogiem użytkownika Windows 10 jest… sam użytkownik

Najgorszy plan? Brak planu. Wielu Polaków i Brytyjczyków żyje w przeświadczeniu, że „jakoś to będzie”. Ale tu nie chodzi o komfort, tylko o bezpieczeństwo kont bankowych, dokumentów, zdjęć rodzinnych, a nawet firmowych baz danych.