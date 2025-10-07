W ostatnim dniu kwietnia 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1077,3 tys. cudzoziemców, tj. o 5,5 proc. więcej niż w kwietniu 2024 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 1,0 proc.

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,9 proc. i było to o 0,1 p. proc. więcej niż w kwietniu 2024 r. i tyle samo co miesiąc wcześniej.

W stosunku do kwietnia 2024 r. wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio o 5,3 proc. i 5,7 proc. W porównaniu z 31 marca 2025 r. liczba kobiet zwiększyła się o 0,9 proc., a liczba mężczyzn o 1,0 proc.