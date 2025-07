Jeśli w języku komentatorów i polityków zaczynają pojawiać się słowa, dotąd tam nieobecne, to znaczy, że zaczyna się otwierać okno możliwości, dotychczas szczelnie zamknięte. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia. Chodzi o słowa „rewolucja” i „wojna domowa” (to ostatnie bez obowiązującego do niedawna dodatku „zimna” – chodzi o taką prawdziwą, krwawą), które w ostatnich tygodniach zostały odczarowane; komentatorzy i politycy zaczęli ich (na razie w trybie warunkowym) używać. A więc niezależnie od tego, jak oceniamy prawdopodobieństwo materializacji opisywanego za pomocą tych sformułowań horroru, należy to zagrożenie potraktować poważnie.

Czy zaczniemy osuwać się w tę stronę? Zależy to od reakcji rządzących na przewidywalną decyzję Sądu Najwyższego o ważności wyborów. Obecnie raczej wydaje się, że strona ta nie pójdzie jako całość w kierunku sugerowanym przez obóz umownie zwany giertychowskim: czyli jakiejś formy podważenia decyzji wyborców. Potrzebna do tego byłaby jedność i determinacja, a tych nie ma ani wśród rządzących polityków, ani w ich intelektualno-medialnym zapleczu. Teza o systemowym sfałszowaniu wyborów przez opozycję jest zbyt, by tak rzec, brawurowa nawet dla wielu – chyba większości – przeciwników PiS i Karola Nawrockiego. Również katastrofalne dla Polski efekty wejścia w tego rodzaju wewnętrzny konflikt są dla tej większości zbyt oczywiste.

Czy znaczy to, że próba uniemożliwienia za pomocą któregoś z suflowanych scenariuszy przez stronę rządzącą objęcia pałacu przez prezydenta elekta (albo, bo i o tym się mówi, przyjęcie uchwały, iż z racji wątpliwości co do statusu decydującej o uznaniu wyborów Izby SN jego weta nie obowiązują) jest całkowicie nierealna? Niestety, nie można mieć tej pewności. Bo wprawdzie większość szeroko pojętego obozu rządowego raczej tego nie chce, ale mniejszość – jak najbardziej. Co może być kluczowe, ta mniejszość silniej chce podjęcia takich działań, niż większość ich nie chce. A historia daje nam wiele przykładów sytuacji, w których zdeterminowana i dobrze zorganizowana mniejszość narzucała swoją wolę mniej zdeterminowanej i gorzej zorganizowanej większości.