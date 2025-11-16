Globalne statystyki WHO: skala tragedii na drogach wciąż ogromna

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że każdego roku na drogach całego świata ginie około 1,2 mln osób, a kolejne 20–50 mln doznaje różnego rodzaju obrażeń. Statystycznie oznacza to, że co minutę na skutek wypadków drogowych umierają 2 osoby, a w skali doby liczba ta sięga nawet 3200.

Polska w europejskiej czołówce tragicznych wypadków drogowych

Polska również zmaga się z tragicznymi statystykami – każdego dnia na drogach w kraju życie traci średnio pięć osób. Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS alarmuje, że statystyki nie pozostawiają złudzeń: wypadki drogowe pozostają główną przyczyną śmierci wśród dzieci i młodzieży. Mimo niewielkiej globalnej poprawy od 2010 roku – liczba ofiar w kraju spadła jedynie o kilka procent.

Eksperci: bezpieczeństwo zaczyna się od człowieka

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, ustanowiony przez ONZ, przypomina, jak ważna jest świadomość odpowiedzialności za siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Eksperci podkreślają, że problem wciąż wymaga zdecydowanych działań.

– Wspominając ofiary wypadków drogowych, nie możemy zapominać, że za każdą liczbą kryje się ludzki dramat. (…) Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od człowieka, od jego empatii, odpowiedzialności i poszanowania życia innych – podkreślił prof. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – dlaczego powstał?

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych został wprowadzony przez ONZ w 2005 roku. Upamiętnia nie tylko tych, którzy zginęli lub zostali ranni na drogach, ale również osoby, które każdego dnia muszą mierzyć się z konsekwencjami dramatów komunikacyjnych: ratowników medycznych, lekarzy, policjantów i strażaków.

Święto ma również charakter edukacyjny – przypomina, że poprawa bezpieczeństwa drogowego jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego. To także apel o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą, bo codzienne decyzje kierowców mają realny wpływ na życie innych uczestników ruchu.