Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła przetarg na drążenie tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi. Inwestycję za 1,76 mld zł zrealizuje firma Porr

Inwestycja będzie kluczowym fragmentem szybkiej linii Igrek z Warszawy, przez lotnisko w Baranowie, Łódź do Wrocławia i Poznania. To było jednocześnie postępowanie o największej wartości, które rozstrzygnęła dotąd spółka CPK. Tunel o długości 4,6 km ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z położoną w zachodniej części miasta dzielnicą Retkinia. Będzie drążony tarczą zmechanizowaną TBM a jego średnica wyniesie 14 metrów. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h. Będzie to najdłuższy i najszerszy tunelowy obiekt kolejowy wydrążony jednym odcinkiem w Polsce. Sporym wyzwaniem będzie przebijanie się przez centrum Łodzi – pod istniejącą, gęstą zabudową .

Spółka CPK w sprawie tunelu woli dmuchać na zimne

Wykonawca już na etapie projektu wykonawczego zostanie zobowiązany do ponownej analizy wzmocnień geotechnicznych i zabezpieczeń strukturalnych. Wcześniej spółka CPK w innym przetargu wybrała firmę Albraco, która zrealizuje około 70 dodatkowych analiz i badań budynków na trasie przebiegu tunelu. Przygotowana zostanie m.in. kompletna dokumentacja aktualnego stanu technicznego wskazanych nieruchomości i przeprowadzone postępowanie diagnostyczne obejmujące sprawdzenie nośności, stateczności i bezpieczeństwa konstrukcji w obecnym stanie. Ekspertyzy będą zawierały również zalecenia oraz koncepcję zabezpieczeń lub naprawy dla każdego z budynków.

Spółka CPK chce w tym przypadku dmuchać na zimne, co jest zrozumiałem z doświadczeniami z prowadzoną budową tunelu aglomeracyjnego pod Łodzią. Zgodnie z pierwotną umową miał on być skończony pod koniec 2021 r. Teraz jest umowa o połowie 2027 r. Dla podróżnych może być otwarty na przełomie 2027 i 2028 r.

Budowa tunelu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku

Spółka CPK liczy, że umowę z wykonawcą uda się podpisać jeszcze wiosną. Przed końcem roku rozpoczęłyby się pierwsze roboty. Start drążenia tarczą TBM spodziewany jest w przyszłym roku. Tymczasem w przypadku tunelu dla kolei dużych prędkości od pewnego czasu prowadzone są już inne prace. Chodzi o wzmacniania fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, który znajduje się niedaleko dworca Łódź Fabryczna i o realizację komory startowej dla tarczy przy osiedlu Retkinia. W tym miesiącu zaczęła się też realizacja komory odbiorczej przy stacji Łódź Fabryczna.

Oddanie tunelu dalekobieżnego pod koniec 2029 r. pozwoli nieco skrócić przejazd z Warszawy do Wrocławia. Za Łodzią pociągi na razie będą zjeżdżać na istniejącą linię kolejową nr 14. W 2032 r. ma być oddany odcinek szybkiej linii Warszawa – Łódź. Trzy lata później zostanie ukończony cały „Igrek” ze stolicy do Wrocławia i Poznania. Przejazd z Warszawy do tych dwóch ostatnich miast ma zająć wtedy ok. 100 minut.