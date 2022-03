Z ankiety, którą JeBA przeprowadziło wśród swoich członków, wynika, że 17 proc. ankietowanych pracuje tak, jak przed 24 lutego. 16 proc. musiało ograniczyć geograficzny zakres swojej działalności, 19 proc. – zamknąć niektóre biura, oddziały czy punkty sprzedaży, 29 proc. wstrzymało działalność. Właściciele firm starają się przy tym wywiązywać z zobowiązań wobec pracowników. 63 proc. deklaruje, że wypłaca pensje w dotychczasowej wysokości, a 45 proc. stara się nawet rozliczać awansem. Co czwarty członek JeBA dofinansował pracownikom przeprowadzkę na zachodnią Ukrainę lub za granicę. Z drugiej strony 3 proc. zredukowało wynagrodzenia , a 1 proc. przestało je płacić w ogóle. Spośród członków JeBA co trzeci prowadził przed wojną interesy z Rosjanami. Z tej grupy co trzecia firma zadeklarowała, że już te kontakty zerwała.