– Jesteśmy krajem frontowym, uchodźcy trafiają głównie do nas, inni powinni nas wesprzeć, jeśli nie chcą mieć podobnego problemu u siebie – mówi osoba z rządu. Inny rozmówca z PiS przestrzega: na razie mamy kryzys uchodźczy. Ale istnieje ryzyko katastrofy humanitarnej. Na razie system przyjmowania uchodźców działa na zasadzie improwizacji, zapału wolontariuszy, darowizn ludzi i organizacji. – Pieniądze dziś nie są największym problemem, na przykładzie doświadczeń różnych organizacji pozarządowych można powiedzieć, że otrzymują oni sporo darowizn, także z zagranicy. Problemem jest to, że nikt tej pomocy na poziomie państwa nie koordynuje – mówi członek RPP, były główny ekonomista MF Ludwik Kotecki, który współpracuje z Caritasem.

Z danych UNHCR wynika, że od wybuchu wojny z Ukrainy uciekło ponad 2,1 mln osób. Większość z nich trafiła do Polski. Straż Graniczna wczoraj podała, że granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 1,3 mln uchodźców (licząc od 24 lutego). Dla porównania do Węgier przedostało się ponad 203 tys. osób, na Słowację – 153 tys., do Rumunii – 85 tys., Mołdawii – 83 tys. oraz niemal 100 tys. do Rosji.