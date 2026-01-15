To bardzo ważna inwestycja dla Pomorza Zachodniego. Obwodnica od zachodu i północy szerokim łukiem ominie Szczecin. Odciąży korkujące się odcinki A6 i S3 zlokalizowane na wschód od miasta. Pozwoli znacznie łatwiej dojechać do Polic i znajdujących się tam zakładów chemicznych. Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała łącznie niemal 50 km długości.

Na obwodnicy Szczecina powstanie bardzo długi tunel

W ramach inwestycji powstanie rekordowo długi, pięciokilometrowy tunel pod Odrą i terenami zalewowymi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad startuje z realizacją pierwszego odcinka. W piątek zostanie podpisany kontrakt na realizację 13-kolimetrowego fragmentu z Kołbaskowa niedaleko połączenia z autostradą do A6 do miejscowości Dołuje. Za 776 mln zbuduje go firma Porr.

W przypadku dwóch pozostałych odcinków zwycięzców przetargów poznaliśmy w tym samym czasie, ale ze względu na złożone protesty do Krajowej Izby Odwoławczej na razie można podpisać umów. W przypadku odcinka o długości prawie 12 km z miejscowości Dołuje do Polic wybrano firmę NDI. Dla fragmentu z Polic do Goleniowa z tunelem (23 km) jako zwycięzcę wskazano konsorcjum polskiej firmy z NDI z tureckim Dogus Insaat Ve Ticaret. Ma kosztować aż 5 mld 311 mln. W obu przypadkach skargi do KIO złożył Porr. Drogowcy licz\ą, że do rozstrzygnięcia odwołań dojdzie najpóźniej w ciągu kilku tygodni. \

Obwodnica Szczecina powstaje w formule "Projektuj i buduj"

Wszystkie trzy kontrakty mają być zawarte w formule „Projektuj i buduj”. Dwa pierwsze odcinki- od Kołbaskowa do Polic mają być ukończone w 2029 oku. Najtrudniejszy odcinek z tunelem zostanie oddany w 2033 roku