PAŻP właśnie ogłosiła kolejny przetarg na nowe Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, które powstanie obok lotniska na Okęciu. Poprzednie postępowanie w tej sprawie trzeba było unieważnić, bo zgłoszone ceny znacznie przekraczały budżet. PAŻP przeznaczyła na tę inwestycję 489 mln zł, a najtańsze oferty opiewały na ok. 700 mln zł. Agencja zmodyfikowała nieco warunki przetargowe i zakłada, że w nowym postępowaniu będzie taniej. Szykowany obiekt w dużej mierze będzie służył kontrolerom zarządzającym ruchem lotniczym nad całą Polską. Chodzi zatem także o nadzorowanie samolotów lecących tranzytem nad naszym krajem. Teraz korzystają oni ze znajdującej się przy wieży na Okęciu sali operacyjnej, która przestaje spełniać aktualne wymagania. Robi się m.in. za ciasna.

W przyszłości z nowego obiektu będzie można także wspomagać zarządzanie ruchem lotniczym nad innymi krajami. Oprócz tego pomieści on też pracowników służby informacji powietrznej i służby ratowniczej. Pracować ma tam prawie 500 osób. Szefowa PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak zaznacza, że mimo fiaska pierwszego przetargu inwestycja powinna zostać zrealizowana zgodnie z założonym planem. Zakłada, że budynek będzie gotowy w 2029 roku. Potem ok. dwóch lat potrwa jego wyposażanie, a pełne uruchomienie spodziewane jest w 2032 roku. W podobnym czasie ma zostać ukończone nowe lotnisko w Baranowie, gdzie z Okęcia ma zostać przeniesiony cały ruch pasażerski. Kontrolerzy zarządzający niebem nad Polską dalej mają jednak pracować przy starym porcie. Przypomnijmy, że dawniej nowe centrum operacyjne oraz nowa siedziba PAŻP miały powstać w zupełnie innej lokalizacji – w Regułach pod Warszawą. Inwestycję planowano już dekadę temu. Po zmianie rządu nowe władze PAŻP zarzucały poprzednikom, że nie potrafili wystartować z tym przedsięwzięciem. W efekcie miało ono stracić rację bytu.

Tymczasem na Okęciu rozkręca się także budowa nowej wieży kontroli lotów, z której nawigowane będą samoloty startujące i lądujące na Lotnisku Chopina. Wartą 78 mln zł umowę z firmą Doraco podpisano w lipcu tego roku. Teraz rośnie już coraz wyżej betonowa konstrukcja nowego obiektu. Według zapowiedzi władz PAŻP powinna ona zacząć działać na początku 2028 roku. W praktyce oznacza to, że wieża będzie funkcjonować zaledwie niecałe pięć lat, bo pod koniec 2032 r. kontrolerzy nadzorujący lądujące samoloty mają się przenieść do Baranowa. Marcin Horała, poprzedni pełnomocnik ds. CPK, uznał, że jeśli ta inwestycja będzie działać tak krótko, to wydawanie na nią prawie 80 mln zł wiąże się ze sporą niegospodarnością. Magdalena Jaworska-Maćkowiak tłumaczyła jednak, że obecna wieża jest jedną z najstarszych w Polsce. – Są w niej złe warunki do pracy i wymaga generalnego remontu. Modernizacja nie powiększyłaby jednak jej powierzchni operacyjnej. Wymagałaby też budowy tymczasowego obiektu. W trakcie remontu przez 10–12 miesięcy zostałaby ograniczona przepustowość Lotniska Chopina, co wiązałoby się z utraconymi przychodami dla portu i linii lotniczych – tłumaczyła szefowa PAŻP.

Kto zbuduje wieżę przy CPK?

Tymczasem prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk ma obawy, czy ta inwestycja nie będzie się wiązać z dłuższym działaniem lotniska na Okęciu, co byłoby ze szkodą dla LOT-u. Wytyka władzom PAŻP, że w obecnym planie finansowym do 2029 roku nie znalazły się środki na wyposażenie wieży przy lotnisku w Baranowie. Magdalena Jaworska-Maćkowiak odpowiada, że pieniądze na ten cel zostaną zabezpieczone, ale dopiero na lata 2030–2031. – Wcześniej nie miałoby to uzasadnienia – tłumaczy. Sam budynek wieży w Baranowie ma realizować spółka CPK. Obiekt ma się wznosić na wysokość ponad 100 m.

Władze PAŻP zapowiadają, że oprócz wyposażenia zapewnią kontrolerów ruchu lotniczego, którzy będą tam pracować. Magdalena Jaworska-Maćkowiak zapowiada jednocześnie, że samoloty lądujące w Baranowie będą nadzorowane w sposób hybrydowy. Oznacza to, że poza kontrolerami pracującymi na miejscu maszyny będą mogły być także nawigowane zdalnie – z Okęcia. W tym celu zostaną wykorzystane doświadczenia ze zdalnej wieży, którą PAŻP realizuje teraz dla lotniska w Modlinie. Będzie to kolejny obiekt przy Lotnisku Chopina, który ma zacząć działać pod koniec 2027 r. Zastąpi on istniejącą, prowizoryczną wieżę w kontenerach działającą od 2012 roku przy lotnisku w Modlinie. ©℗