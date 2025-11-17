920 tys., czyli ok. 30 proc. wszystkich uczniów zdecydowało się uczestniczyć w zajęciach z edukacji zdrowotnej – podała w czwartek GazetaPrawna.pl. Przedmiot zadebiutował we wrześniu, zastępując wychowanie do życia w rodzinie. – Frekwencja jest fatalna. Jesteśmy rozczarowani tym, jak MEN i minister Barbara Nowacka przeprowadzili wdrożenie tego przedmiotu. Edukacja zdrowotna jest niezwykle ważna, odpowiada na wyzwania XXI w., ale stała się ofiarą gier politycznych i kampanii prezydenckiej. To smutna porażka – komentuje Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.

Edukacja zdrowotna - frekwencja
Największą popularnością przedmiot cieszy się w szkołach podstawowych, gdzie uczestniczy w nim 40,4 proc. uczniów. W liceach na zajęcia uczęszcza zaledwie 10,1 proc., a w technikach – 7,8 proc. Widać przy tym duże różnice między regionami. Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. wielkopolskim (38,6 proc.), a najniższą – w Podkarpackiem (17,2 proc.). Co ciekawe, frekwencja na WDŻWR w ostatnim roku szkolnym była zbliżona. Za interesowanie tamtymi zajęciami systematycznie spadało; w roku szkolnym 2019/2020 brało w nich udział 50,4 proc. uczniów, w 2024/2025 odsetek spadł do 33 proc. – Spodziewaliśmy się, że w przypadku przedmiotu nieobowiązkowego frekwencja będzie niższa, jednak dane pokazują, że nie odbiega ona od frekwencji na innych zajęciach nieobowiązkowych – uspokaja Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu edukacji.

Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN podejmie decyzje

Wprowadzeniu nowego przedmiotu towarzyszyły liczne kontrowersje. Początkowo MEN planowało, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Z pomysłu zrezygnowano ze względu na sprzeciw środowisk prawicowych. Ich obawy dotyczyły treści o zdrowiu seksualnym, które krytycy uznawali za seksualizujące dzieci i naruszające prawo rodziców do wychowania. W debatę włączyli się biskupi, apelując do rodziców o rezygnację z udziału dzieci w lekcjach. Swoje zastrzeżenia zgłaszali politycy PSL. W efekcie resort zdecydował, że zajęcia będą miały charakter fakultatywny. – W naszej opinii nieoparta na faktach awantura wywołana przez część środowisk prawicowych i kościelnych nie sprzyjała temu, by rodzice zachęcali dzieci do uczestnictwa w edukacji zdrowotnej. Szkoda, bo mówimy o zajęciach realnie wspierających dobrostan i bezpieczeństwo młodych ludzi – komentuje Gorczyca.

MEN robi krok wstecz. To efekt konsultacji ze środowiskiem

Treści dotyczące zdrowia seksualnego stanowią jedynie niewielką część programu. Edukacja zdrowotna obejmuje 11 działów tematycznych, wśród których znajdują się wartości i postawy, zdrowie i aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne i społeczne, bezpieczeństwo w sieci czy profilaktyka uzależnień. Autorzy programu wskazywali, że to wiedza niezbędna dla właściwego rozwoju najmłodszych, odpowiadająca wymogom współczesności. Zdaniem prof. Marka Konopczyńskiego z Polskiej Akademii Nauk rezygnacja z obowiązkowego charakteru przedmiotu wynikała z kalkulacji politycznych, a nie merytorycznych. Jednocześnie zwraca uwagę, że 30-proc. frekwencja odpowiada mniej więcej poziomowi poparcia dla koalicji rządzącej.

MEN poniosło w pewnym sensie konsekwencje swoich decyzji, czyli realizacji pomysłów, które nie zostały poprzedzone kompleksową diagnozą sytuacji i nastrojów. Idea była słuszna: należy poszerzać wiedzę młodzieży w sferze zdrowia, ale metoda i sposób wdrażania zmian okazały się nieskuteczne – dodaje Konopczyński. Jego zdaniem MEN powinno zmienić status przedmiotu. Na taki ruch liczy również Mrozek. – W tym roku szkolnym nic już nie da się zrobić, ale oczekujemy naprawy sytuacji od września – mówi. Czy resort dopuszcza taką możliwość? – Decyzja dotycząca ewentualnego nadania edukacji zdrowotnej statusu przedmiotu obowiązkowego zostanie podjęta w najbliższych miesiącach – zapowiada rzeczniczka MEN.©℗