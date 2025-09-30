Zasady raportowania śródrocznego w 2025 roku

Obowiązek przygotowania raportów śródrocznych został na nowo uregulowany w rozporządzeniu ministra finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: rozporządzenie z 2025 r.). Zgodnie z jego par. 61 emitenci mają obowiązek przekazywać nie tylko raporty roczne, lecz także raporty kwartalne i półroczne.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 6 czerwca 2025 r. jednostki zobowiązane do raportowania muszą opublikować półroczne sprawozdania finansowe do 30 września. Zakres ujawnień nie różni się zasadniczo od dotychczasowych wymogów, jednak kontrolerzy i biegli rewidenci zwracają szczególną uwagę na kompletność informacji dodatkowej.

Ogólna checklista dla raportu półrocznego za I półrocze 2025

✔️ Skrócone sprawozdanie finansowe z danymi porównawczymi – upewnij się, że zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz dane z poprzedniego okresu.

✔️ Kontynuacja działalności i ryzyka – sprawdź, czy zarząd wskazał realne zagrożenia dla dalszego funkcjonowania jednostki.

✔️ Przeliczenia według kursów NBP – zweryfikuj, czy zastosowano właściwe kursy do przeliczenia danych walutowych.

✔️ Przegląd przez biegłego rewidenta – upewnij się, że raport został poddany obowiązkowemu przeglądowi.

✔️ Odpisy, rezerwy i podatek odroczony – skontroluj, czy uwzględniono wszystkie istotne korekty wyniku.

✔️ Transakcje z podmiotami powiązanymi – sprawdź, czy ujawniono ich warunki i wpływ na wynik jednostki.

✔️ Zdarzenia po dniu bilansowym – oceń, czy każde istotne zdarzenie zostało opisane i opatrzone komentarzem.

✔️ Zobowiązania i aktywa warunkowe – sprawdź, czy opisano gwarancje, poręczenia, spory sądowe i ryzyka finansowe.

✔️ Kapitał, emisje papierów, dywidenda – upewnij się, że podano informacje o zmianach w kapitale i polityce dywidendowej.

✔️ Porównywalność danych – sprawdź, czy w przypadku zmiany prezentacji dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone.

Zdarzenia po dniu bilansowym – jak je ujawniać?

Informacja dodatkowa powinna obejmować wszystkie istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji jednostki. To m.in. zmiany w organach, zawarcie dużych kontraktów czy rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych.

Checklista dla księgowych – zdarzenia po dniu bilansowym

✔️ Czy ujawniono zmiany w organach zarządczych i nadzorczych (powołania, rezygnacje, odwołania)?

✔️ Czy opisano istotne umowy lub porozumienia (np. sprzedaż udziałów, przejęcia, fuzje)?

✔️ Czy wskazano procesy restrukturyzacyjne, oszczędnościowe lub inwestycyjne?

✔️ Czy ujęto zdarzenia jednorazowe (np. sprzedaż majątku, dotacje, odpisy)?

✔️ Czy podano datę zdarzenia i jego wartość, jeśli ma wpływ na sytuację finansową jednostki?

✔️ Czy dodano komentarz o wpływie zdarzenia na przyszłe wyniki finansowe?

✔️ Czy ustalono, czy zdarzenie wymaga korekty sprawozdania, czy tylko ujawnienia opisowego?

Zobowiązania i aktywa warunkowe – co trzeba wskazać?

Kolejnym obowiązkowym elementem informacji dodatkowej są zobowiązania i aktywa warunkowe. Ich pominięcie zaniża rzetelność raportu i utrudnia ocenę ryzyka finansowego.

Przykład Przykład Gwarancje bankowe W I półroczu 2025 r. spółka dominująca korzystała z gwarancji bankowych na zabezpieczenie zapłaty czynszu. Łączna wartość gwarancji na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 900 000 zł, w tym: 300 000 zł – gwarancje wystawione z tytułu umów spółki, 520 000 zł – gwarancje wystawione z tytułu umów jednostek powiązanych objętych konsolidacją. Komentarz: ujawnienie takich danych pokazuje skalę ryzyka i wskazuje, czy zobowiązania warunkowe mogą stać się rzeczywistymi.

Checklista dla księgowych – ujawnienia dotyczące zobowiązań i aktywów warunkowych

• Czy wskazano rodzaj zobowiązań/aktywów warunkowych (np. gwarancje, poręczenia, spory sądowe)?

• Czy podano kwotę na dzień bilansowy i zmiany od końca poprzedniego roku?

• Czy opisano strony umowy (bank, jednostki powiązane, kontrahenci)?

• Czy wyjaśniono, z jakiego tytułu wynikają gwarancje lub poręczenia?

• Czy określono prawdopodobieństwo przekształcenia zobowiązań warunkowych w rzeczywiste?

• Czy opisano wpływ na ryzyko finansowe i płynność jednostki?

• Czy zarząd zajął stanowisko co do skali i charakteru ryzyka?

Dlaczego ujawnienia są tak ważne?

Pełne i rzetelne ujawnienia w informacji dodatkowej zwiększają wiarygodność jednostki wobec inwestorów, instytucji finansowych i organów nadzoru. Braki mogą prowadzić do zastrzeżeń biegłego rewidenta oraz podważać zaufanie do sprawozdania.

