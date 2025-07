Pracodawcy zastanawiają się, czy warto i w jaki sposób najkorzystniej przekazywać wsparcie na wypoczynek zatrudnionych oraz ich dzieci. Podejmowane decyzje mają różne konsekwencje – zarówno w księgach, jak i w zakresie podatków. Zależą od tego, czy świadczenia zostały sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto obecnie firmy analizują też, jak prawidłowo rozliczyć zwiększone wydatki m.in. na napoje, klimatyzatory czy wentylatory – zwłaszcza gdy mają one służyć poprawie warunków pracy.

Najprostszym i – pozornie – najkorzystniejszym sposobem wsparcia pracowników na wakacje wydaje się przekazanie im pieniędzy. Pracodawca nie musi podejmować dodatkowych działań, a pracownik może przeznaczyć środki na dowolną formę wypoczynku, bez obowiązku dokumentowania wyjazdu.

W praktyce takie dofinansowanie często bywa określane jako świadczenie urlopowe. Może to jednak prowadzić do nieporozumień, bo w ujęciu podatkowym następstwa tych dwóch form wsparcia są różne.

Co to jest świadczenie urlopowe

Po pierwsze, świadczenie urlopowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) mogą wypłacać tylko pracodawcy nienależący do sektora finansów publicznych – pod warunkiem, że według stanu na 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i zdecydowali się nie tworzyć ZFŚS.

Ważne: Świadczenie urlopowe w rozumieniu ustawy o ZFŚS jest opodatkowane na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Jednocześnie – zgodnie z art. 5a ustawy o ZFŚS – nie uwzględnia się go przy wyliczaniu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

Oznacza to, że świadczenie urlopowe do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego (patrz: ramka) nie podlega oskładkowaniu. Wynika to z art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS oraz par. 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest to więc tańsza forma wsparcia pracowników.

Jeśli jednak świadczenie urlopowe zostanie wypłacone przez podmiot, który nie spełnia warunków określonych w ustawie o ZFŚS, wypłata ta będzie w pełni opodatkowana i oskładkowana. [przykład 1]

przykład 1

Oskładkowanie świadczenia

W sierpniu 2025 r. pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenie pieniężne związane z letnim wypoczynkiem. Załóżmy, że w pierwszym wariancie będzie to świadczenie urlopowe, a w drugim – świadczenie, które nie spełnia przesłanek do zwolnienia z naliczania składek ZUS.

Aby uwypuklić różnice, załóżmy, iż jest to jedyne świadczenie wypłacane w danym miesiącu – zostaną uwzględnione kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu i pracownik przekroczył limit zwolnienia z podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS.

Tytuł Świadczenie urlopowe Świadczenie nie spełnia warunków do zwolnienia ze składek podstawa 2723,4 2723,4 2723,4 składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika: 9,76 proc.+ 1,5 proc. + 2,45 proc. 13,71 proc. – 373,38 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze od pracodawcy:9,76 proc.+ 6,5 proc.+2,45 proc.+0,1 proc.+1,67 proc. 20,48 proc. – 557,75 podstawa składki zdrowotnej 2723,40 2350,02 składka zdrowotna 9 proc. – 211,50 koszty uzyskania przychodu 300,00 300,00 podstawa opodatkowania 2423,00 2050,00 zaliczka na podatek dochodowy 12 proc. jest mniejsza niż 0,00, więc nie jest pobierana jest mniejsza niż 0,00, więc nie jest pobierana netto do wypłaty 2423,00 2050,00

Z wyliczeń w tabeli wynika, że w przypadku świadczenia urlopowego w rozumieniu ustawy o ZFŚS pracownik otrzyma aż o prawie 373 zł więcej do ręki.

Kiedy powstaje obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego

Pamiętać oczywiście należy, iż pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu i nie zrezygnowali do dnia 31 stycznia z wypłaty świadczenia urlopowego, muszą je wypłacić, jeśli pracownik będzie korzystał z 14-dniowego, nieprzerwanego urlopu. Pracodawca powinien wypłacić świadczenie nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Pracodawcy wypłacającego świadczenie urlopowe nie interesuje, w jaki sposób pracownik wykorzystuje otrzymane środki. Sytuacja życiowa, rodzinna czy materialna pracownika nie ma wpływu na jego prawo do tego świadczenia.

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. W przypadku zatrudnionych (z wyłączeniem młodocianych) ustala się ją w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. podstawę do ustalenia wysokości świadczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r., czyli kwota 7262,39 zł. Wysokość świadczeń urlopowych w 2025 r.:

1) dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach:

– 2723,40 zł (na pełny etat),

– 1361,70 zł (na 0,5 etatu),

– 2042,55 zł (na 0,75 etatu),

– 680,85 zł (na 0,25 etatu).

2) dla pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze:

– 3631,20 zł (na pełny etat),

– 1815,60 zł (na 0,5 etatu),

– 2723,40 zł (na 0,75 etatu),

– 907,80 zł (na 0,25 etatu).

3) dla pracownika młodocianego:

363,12 zł w pierwszym roku nauki, 435,74 zł w drugim roku nauki, 508,37 zł w trzecim roku nauki.

Jak zaksięgować świadczenie urlopowe

Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty świadczenia urlopowego będzie przebiegało następująco:

1. Zarachowanie świadczenia w koszty:

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”,

Ma „Rozrachunki z pracownikami”.

Ewentualne rozliczenie w układzie kalkulacyjnym (jeśli jednostka prowadzi):

Wn „Koszty według układu kalkulacyjnego – koszty działalności podstawowej, koszty zarządu”;

Ma „Rozliczenie kosztów”.

2. Naliczenie zaliczki na podatek dochodowy:

Wn „Rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego pracowników”.

3. Wypłata świadczenia:

Wn „Rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Rachunek bankowy” / „Kasa”. [przykład 2]

przykład 2

Świadczenie dla pracownika zatrudnionego na pół etatu Pracownik zatrudniony na ½ etatu rozpoczyna 30 lipca dwutygodniowy, nieprzerwany urlop wypoczynkowy. 29 lipca pracodawca wypłaca mu z kasy świadczenie urlopowe. Zakładamy, że pracodawca nie ma już w tym miesiącu prawa do zastosowania kwoty wolnej od podatku, ponieważ wynagrodzenie zostało wypłacone wcześniej – 5 lipca 2025 r. 1. Zarachowanie świadczenia w koszty: Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” 1361,70 zł,

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1361,70 zł. Ewentualne rozliczenie w układzie kalkulacyjnym (jeśli jednostka go prowadzi): Wn „Koszty wg układu kalkulacyjnego – koszty zarządu” 1361,70 zł,

Ma „Rozliczenie kosztów” 1 361,70 zł. 2. Naliczenie zaliczki na podatek dochodowy (po zaokrągleniu podstawy opodatkowania) 1362 zł × 12 proc. = 163,44 zł → zaokrąglona kwota: 163 zł: Wn „Rozrachunki z pracownikami” 163 zł,

Ma „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego pracowników” 163 zł. 3. Wypłata świadczenia z kasy: Wn „Rozrachunki z pracownikami” 1198,70 zł,

Ma „Kasa” 1198,70 zł.

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS – komu przysługuje i na jakich zasadach

Pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dobrowolnie lub obligatoryjnie – nie zaliczają wartości świadczeń przekazanych pracownikom do kosztów działalności. Kosztami są odpisy na ZFŚS: w rachunkowości w momencie ich ujęcia w księgach, a w podatkach – w dniu przekazania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy. Świadczenia finansowane z ZFŚS są zatem uszczupleniem funduszu, a nie kosztem pracodawcy.

Ze środków ZFŚS może zostać udzielone dofinansowanie do wakacyjnego wypoczynku pracowników i ich rodzin. Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest spełnienie przesłanek określonych w ustawie o ZFŚS, w szczególności:

dofinansowanie musi dotyczyć usług w zakresie różnych form wypoczynku – zarówno krajowego, jak i zagranicznego,

przyznanie ulgowych usług i świadczeń, a także wysokość dopłat ze środków ZFŚS, musi być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy).

Indywidualna ocena sytuacji pracownika jako podstawa przyznania świadczenia z ZFŚS

Jeśli wypoczynek pracownika lub jego dofinansowanie finansowane jest z ZFŚS, to świadczenie powinno być skierowane imiennie do osób uprawnionych do korzystania z pomocy funduszu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o ZFŚS, o przyznaniu świadczenia – oraz o jego wysokości – decyduje indywidualna ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, uwzględniająca jej sytuację życiową, rodzinną i materialną. Ocena ta musi być dokonana w oparciu o kryteria socjalne przyjęte w regulaminie ZFŚS, które poprzedzają każdorazowo przyznanie konkretnej pomocy.

Wolna od podatku – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT – jest wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Zwolnienie dotyczy świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Jak wynika z powyższego, ze zwolnienia – w limitowanej wysokości – korzystają wyłącznie świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe. Inne formy wsparcia, np. zwrot kosztów czy dofinansowanie spoza funduszu, nie korzystają z tej preferencji.

W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zatem materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe mają, np. wartość biletów komunikacyjnych, wartość karnetu na basen.

Kiedy świadczenie urlopowe przysługuje bez oskładkowania i opodatkowania

Zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe), podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne – w ramach ZFŚS.

Pamiętać należy także, że do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ważne: Świadczenia związane z dofinansowaniem wypoczynku są zwolnione z oskładkowania – niezależnie od ich wartości – pod warunkiem, że zostały przyznane zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Ewidencja księgowa świadczenia urlopowego częściowo finansowanego z ZFŚS

Ewidencja księgowa zdarzeń związanych ze zorganizowaniem wypoczynku – w sytuacji, gdy koszt został sfinansowany częściowo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a częściowo przez pracowników – może przebiegać następująco:

1. FV – zakup karnetów (np. wstępu na zespół basenów):

Wn „Rozliczenie zakupu”,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

2. Rozliczenie wartości usługi w części obciążającej ZFŚS:

Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”,

Ma „Rozliczenie zakupu”.

3. Rozliczenie wartości usługi w części obciążającej pracownika:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Rozliczenie zakupu”.

4. WB – zapłata za zakupioną usługę (np. wycieczkę):

Wn „Rozrachunki z dostawcami”,

Ma „Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS”.

W sytuacji, gdy wypoczynek pracowników został sfinansowany lub dofinansowany ze środków ZFŚS w ramach działalności socjalnej, wydatki poniesione z tego tytułu nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przykład 3

Dofinansowanie wczasów zakupionych indywidualnie przez pracownika… Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do zakupionych przez siebie wczasów, dołączając dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek. Pracodawca – na podstawie sytuacji materialnej pracownika – przyznał mu dofinansowanie z ZFŚS w kwocie 1300 zł. Ponieważ pracownik przekroczył roczny limit świadczeń zwolnionych z opodatkowania, pracodawca pobrał zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 90 zł (założenie uproszczone). 1. PK – przyznanie dofinansowania przez zakład pracy: Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 1300 zł,

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 1300 zł. 2. PK – potrącenie podatku dochodowego od kwoty dofinansowania: Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 90 zł,

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 90 zł. 3. WB – wypłata świadczenia (po potrąceniu podatku): Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 1210 zł,

Ma „Rachunek bieżący” 1210 zł. 4. WB – refundacja środków z rachunku ZFŚS (kwota brutto) Wn „Rachunek bieżący” 1300 zł,

Ma „Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS” 1300 zł.

Przykład 4

...i w zakładowym ośrodku wypoczynkowym Pracownik wykupił wczasy w zakładowym ośrodku wczasowym za kwotę 700 zł. Zgodnie z kalkulacją koszt wypoczynku jednej osoby w tym ośrodku wynosi 2200 zł. Oznacza to, że pracownik otrzymał świadczenie rzeczowe w wysokości 1500 zł. Jest to jego pierwsze świadczenie rzeczowe w 2025 r. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, świadczenie to korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 1000 zł. Od nadwyżki (500 zł) pracodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek. Ewidencja księgowa: 1. PK – potrącenie podatku dochodowego od nadwyżki ponad limit (500 zł × 12 proc.) = 60 zł: Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 60 zł,

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 60 zł. 2. WB – pobranie opłaty od pracownika za skierowanie na wczasy (700 zł): Wn „Rachunek bankowy” 700 zł,

Ma „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 700 zł. 3. WB – refundacja środków z rachunku ZFŚS (700 zł): Wn „Rachunek bieżący” 700 zł,

Ma „Rachunek bankowy wyodrębnionych środków pieniężnych ZFŚS” 700 zł.

Dofinansowanie wypoczynku ze środków obrotowych

Jeśli pracodawca zdecyduje się na dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków obrotowych, kwota takiego dofinansowania – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy.

W związku z tym świadczenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na podstawie par. 1 rozporządzenia składkowego – również oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Pracodawca może zaliczyć dofinansowanie wypoczynku do kosztów prowadzonej działalności – pod warunkiem, że wykaże związek pomiędzy przekazaną pracownikom kwotą a zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

Przykład 5

Księgowe ujęcie świadczenia Pracodawca wykupił dofinansowanie do wypoczynku w ośrodku wczasowym dla pracowników o wartości 5000 zł. Ewidencja księgowa: 1. Zapłata za wczasy – na podstawie wyciągu bankowego: Wn „Rozrachunki z dostawcami” 5000 zł,

Ma „Rachunek bieżący” 5000 zł. 2. Zarachowanie w koszty działalności operacyjnej: Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 5000 zł,

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 5000 zł. 3. Obciążenie pracowników składkami na ubezpieczenia społeczne: Wn „Rozrachunki z pracownikami” 685,50 zł,

Ma „Rozrachunki z ZUS” 685,50 zł. Kwota wynika z obliczenia: 5000 zł × (9,76 proc. + 1,50 proc. + 2,45 proc.) = 5000 zł × 13,71 proc. = 685,50 zł. 4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (pominięto koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku): Wn „Rozrachunki z pracownikami” 518 zł,

Ma „Rozrachunki z urzędem skarbowym” 518 zł. Podstawa wymiaru: 5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł, po zaokrągleniu: 4315,00 zł Zaliczka: 4315,00 zł × 12 proc. = 517,80 zł → po zaokrągleniu: 518 zł 5. Naliczenie składek ZUS finansowanych przez pracodawcę: Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 796,50 zł,

Ma „Rozrachunki z ZUS” 796,50 zł. Kwota wynika z obliczenia: 5000,00 zł × (9,76 proc. + 4,5 proc. + 1,67 proc.) = 5000,00 zł × 15,93 proc. = 796,50 zł Pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc. podstawy. 6. Naliczenie składek na Fundusz Pracy i FGŚP: Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 127,50 zł,

Ma „Rozrachunki z ZUS” 127,50 zł. Kwota wynika z obliczenia: 5000,00 zł × (2,45 proc. + 0,10 proc.) = 5000,00 zł × 2,55 proc. = 127,50 zł Ewidencja w zespole 5 (jeśli prowadzona): Zarachowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym (koszt dofinansowania, składek finansowanych przez pracodawcę): Wn „Koszty zarządu” (lub inne konto właściwe dla miejsca powstawania kosztów),

Ma „Rozliczenie kosztów”. Kwota wynika z obliczenia: 5000,00 zł + 796,50 zł + 127,50 zł = 5924,00 zł.

Pracodawca organizuje wspólny wypoczynek dla pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku może też przyjąć formę zorganizowaną. W takim przypadku to pracodawca organizuje wspólny wypoczynek dla pracowników. Najczęściej są to krótkie, 1–2-dniowe wyjazdy.

Organizacja takiej formy wypoczynku oznacza wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki na imprezę wypoczynkową sfinansowaną ze środków obrotowych nie są ujęte w katalogach kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Uznaje się, że jeżeli celem imprezy jest integracja pracowników, budowanie ich identyfikacji z firmą i zwiększenie efektywności pracy – co może przełożyć się na osiągnięcie lub zwiększenie przychodów – to takie koszty mogą zostać uznane za podatkowe.

Wyjątkiem w tym zakresie są wydatki na zakup alkoholu serwowanego podczas imprezy integracyjnej – one nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Uczestnictwo w takiej imprezie jest dla pracowników, bezpłatne. W związku z tym może zachodzić konieczność rozpoznania przychodu. By jednak to nastąpiło, bezpłatne uczestnictwo w imprezie musi stanowić dla tych osób nieodpłatne świadczenie. Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o PIT kryteriów, na podstawie których można mówić o jego istnieniu – zostały one wypracowane w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, w tym w najważniejszym orzeczeniu w tym zakresie, czyli wyroku TK z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W ocenie Trybunału tym kryterium musi być obiektywna ocena, czy przedmiotowe na rzecz pracownika świadczenie leżało w jego interesie. Trybunał wskazał, że opodatkowaniu podlega tylko takie świadczenie, które:

przynosi realną korzyść majątkową – świadczenie musi prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika przysporzenia majątkowego, którego efekt jest uchwytny w majątku pracownika. Może to być wzrost aktywów (np. wypłata pieniędzy) lub zaoszczędzenie wydatków (np. pokrycie kosztów usługi lub rzeczy);

– świadczenie musi prowadzić do pojawienia się po stronie pracownika przysporzenia majątkowego, którego efekt jest uchwytny w majątku pracownika. Może to być wzrost aktywów (np. wypłata pieniędzy) lub zaoszczędzenie wydatków (np. pokrycie kosztów usługi lub rzeczy); zostało przyjęte dobrowolnie – pracownik musi mieć realny wybór, czy skorzystać z danego świadczenia, i podjąć decyzję dobrowolnie, uznając je za celowe i przydatne, czy leży w jego interesie z punktu widzenia swojej sytuacji życiowej, zawodowej i rodzinnej. Uwaga! Jednak, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym.

W praktyce zatem, w świetle wyroku TK należy przeanalizować trzy przesłanki, których łączne spełnienie powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia uzyskiwanego przez pracownika. I tak przychód powstanie, gdy świadczenie:

zostało spełnione za jego zgodą (skorzystał z niego w pełni dobrowolnie),

zostało spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosło pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

stanowi korzyść dla pracownika, która jest wymierna i przypisana mu indywidualnie (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W związku z tym, że podczas imprez pracowniczych nie można indywidualnie przypisać uczestnikom wartości uzyskanego nieodpłatnego świadczenia, po stronie pracowników nie powstanie przychód. Posiłki, napoje i inne atrakcje nie są przecież racjonowane – są ogólnodostępne dla wszystkich uczestników. Z tego względu nie występuje indywidualna korzyść możliwa do przypisania konkretnemu pracownikowi. Takie stanowisko zajmuje obecnie fiskus w swoich interpretacjach indywidualnych. Potwierdzone to zostało np. ostatnio w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lipca 2025 r. sygn. 0115-KDIT2.4011.270.2025.2.MD: „W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Co prawda w powyższym wyroku Trybunał Konstytucyjny odnosił się wprost do świadczeń oferowanych przez pracodawcę na rzecz osób pozostających w stosunku pracy (pracowników), niemniej jednak zarówno teza tego wyroku, jak i jego uzasadnienie mają zastosowanie również do osób fizycznych, które uzyskują przychody z innego tytułu. Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że udział pracowników i emerytów na zasadzie dobrowolności w wyjeździe integracyjnym, dofinansowanym ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie będzie stanowić dla pracowników i emerytów przysporzenia majątkowego. Tym samym nie stanowi i nie będzie stanowić też nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dofinansowanie przez Wnioskodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kosztów ww. wyjazdu nie powoduje i nie będzie powodować powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy według art. 12 ust. 1 przywołanej ustawy, a po stronie emerytów – przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 updof”.

Przykład 6

Ujęcie kosztów spotkania integracyjnego Spółka zorganizowała spotkanie wypoczynkowo-integracyjne dla pracowników nad Zalewem Sulejowskim. Otrzymała dwie faktury: za koszty noclegu 12 000 zł brutto,

za pozostałe usługi (bez wyszczególnienia ich tytułów), ale dysponuje szczegółowym kosztorysem – 36 900 zł (w wartości kosztów nie ma alkoholu, zatem spółka nie będzie musiała wyodrębniać kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów). Spółka ujmuje koszty w obu układach. Księgowania zatem będą następujące: 1. Faktura za koszty noclegu – 12 000 zł brutto: Wn „Rozliczenie zakupu” 12 000 zł (VAT od usług hotelarskich nie podlega odliczeniu),

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 12 000 zł. 2. Faktura za pozostałe usługi (bez wyszczególnienia ich tytułów) – 36 900 zł: Wn „Rozliczenie zakupu” 30 000 zł.

Wn „VAT naliczony” 6900 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 36 900 zł. 3. Ujęcie kosztów w układzie rodzajowym: Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” 42 000 zł,

Ma „Rozliczenie zakupu” 42 000 zł. 4. Ujęcie kosztów w układzie kalkulacyjnym: Wn „Koszty zarządu” 42 000 zł,

Ma „Rozliczenie kosztów” 42 000 zł.

W przypadku gdy wypoczynek jest finansowany ze środków ZFŚS, nie stanowi on kosztu uzyskania przychodów dla pracodawcy. Jednocześnie – jak już wcześniej wskazałam – nie generuje przychodu po stronie pracowników. Wartość takiego wyjazdu, organizowanego jako „całość”, nie może zostać przypisana indywidualnie uczestnikom, dlatego nie wpływa na limit 1000 zł rocznego zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń z ZFŚS.

Dofinansowanie do kolonii, obozów, wyjazdów

W okresie wakacyjnym pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników, dofinansowując wypoczynek ich dzieci. Skutki podatkowe takiego wsparcia zależą od źródła finansowania – czy środki pochodzą z ZFŚS, czy z budżetu obrotowego pracodawcy.

Jeśli dofinansowanie pochodzi ze środków obrotowych, dopłata do zorganizowanego wypoczynku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 2000 zł rocznie – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Aby zastosować zwolnienie, muszą być spełnione dwa warunki:

dziecko nie może mieć ukończonych 18 lat,

dofinansowanie dotyczy zorganizowanego wypoczynku (np. kolonii, obozów, wyjazdów zorganizowanych przez uprawnione podmioty).

Należy pamiętać, że dofinansowanie wypoczynku dziecka do ukończenia 18. roku życia może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT), jeśli spełnione są następujące warunki:

wypoczynek ma charakter zorganizowany,

organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

wypoczynek odbywa się w formie:

wczasów,

kolonii,

obozu lub zimowiska (w tym również połączonego z nauką),

pobytu na leczeniu sanatoryjnym,

pobytu w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych lub leczniczo-opiekuńczych.

Spełnienie wszystkich tych warunków jest niezbędne, aby dopłata była objęta zwolnieniem z podatku. [ramka 2]

Ramka 2

Formy wypoczynku objęte zwolnieniem z PIT W kontekście zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, poszczególne formy zorganizowanego wypoczynku dzieci oznaczają: wczasy – wypoczynek organizowany poza miejscem zamieszkania, w ramach którego organizator za opłatą zapewnia uczestnikom noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy również program rekreacyjny, sportowy lub kulturalny;

– wypoczynek organizowany poza miejscem zamieszkania, w ramach którego organizator za opłatą zapewnia uczestnikom noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy również program rekreacyjny, sportowy lub kulturalny; kolonie – zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, mający na celu wypoczynek w okresie wakacyjnym;

– zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, mający na celu wypoczynek w okresie wakacyjnym; obóz – formę zorganizowanego wypoczynku grupy dzieci lub młodzieży, często połączoną z określonym programem tematycznym, np. sportowym, językowym lub edukacyjnym;

– formę zorganizowanego wypoczynku grupy dzieci lub młodzieży, często połączoną z określonym programem tematycznym, np. sportowym, językowym lub edukacyjnym; zimowisko – zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dzieci lub młodzieży poza miasto, odbywający się w okresie ferii zimowych. Dopłaty do takich form wypoczynku – jeśli spełniają pozostałe ustawowe warunki – mogą być objęte zwolnieniem od podatku do limitu 2000 zł rocznie.

Uwaga! Gdy kwota rocznych dopłat pochodzących ze środków obrotowych pracodawcy przekroczy kwotę limitu 2000 zł, nadwyżka stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu. W przypadku gdy dofinansowanie do wypoczynku dzieci pochodzi ze środków ZFŚS, nie ma ograniczenia kwotowego.

Dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków obrotowych (czyli niepochodzących z ZFŚS) jednostka ujmuje w księgach rachunkowych następująco:

Naliczenie dofinansowania na podstawie złożonego przez pracownika wniosku i dokumentów potwierdzających, że wypoczynek dziecka organizuje podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (np. biuro turystyczne, szkoła, parafia):

Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników”,

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Jeżeli jednostka prowadzi ewidencję kosztów także w układzie kalkulacyjnym, równolegle może zostać dokonane ujęcie:

Wn „Koszty wg układu kalkulacyjnego” (np. „Koszty działalności podstawowej”, „Koszty zarządu”),

Ma „Rozliczenie kosztów”.

Wypłata dofinansowania w gotówce:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Kasa”.

Natomiast ujęcie dofinansowania ze środków ZFŚS w księgach rachunkowych będzie ewidencjonowane w następujący sposób:

1. Naliczenie dofinansowania na podstawie oświadczenia pracownika i przekazania przez niego dokumentów wymaganych przez pracodawcę i potwierdzających, iż wypoczynek jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie:

Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Przekazanie środków z rachunku ZFŚS pracownikowi (przelew lub wypłata gotówkowa):

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

Jeśli pracodawca opłaca wypoczynek bezpośrednio organizatorowi na podstawie faktury lub rachunku, księgowania będą wyglądać następująco:

1. Zarachowanie faktury lub rachunku organizatora wypoczynku:

Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”.

2. Przekazanie środków na rachunek organizatora wypoczynku:

Wn „Rozrachunki z dostawcami”,

Ma „Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

Z praktycznego punktu widzenia należy podkreślić, że kluczową rolę w możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku odgrywa przestrzeganie wewnętrznych postanowień obowiązujących u pracodawcy. To regulamin powinien precyzować, z jakich form wypoczynku mogą korzystać dzieci pracowników oraz w jaki sposób należy je udokumentować. Znaczenie tego wymogu zostało wyraźnie zaakcentowane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.499.2024.1.MM). Wskazał, że warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego jest udokumentowanie świadczenia zgodnie z regulaminem obowiązującym u pracodawcy. To właśnie zgodność z tym regulaminem przesądziła o uznaniu danego świadczenia za korzystające ze zwolnienia z opodatkowania. Dyrektor KIS argumentował: „Pracownik złożył wniosek o zwrot części kosztów wypoczynku swojego dziecka. Do wniosku o przyznanie świadczenia pracownik dołączył wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu Funduszu oraz dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu Funduszu. Złożony wniosek przez pracownika został uznany za zasadny przez Komisję Socjalną i przedłożony Pracodawcy do zaakceptowania. Pracodawca następnie wniosek zaakceptował i przyznał pracownikowi zwrot części kosztów wypoczynku dzieci w formie półkolonii oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pracownika zastosowano zwolnienie podatkowe. Mając na uwadze przedstawione uregulowania prawne stwierdzam, że dofinansowanie do wypoczynku dzieci w formie półkolonii, organizowanych przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, które wypłacają Państwo pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyznane na ich wniosek, do którego dołączone zostały wszystkie wymagane przez § 13 ust. 2 oraz ust. 3 Regulaminu Funduszu dokumenty, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W interpretacji tej dyrektor KIS podkreślił również, że wskazanie przez ustawodawcę konkretnych form wypoczynku oznacza, iż nie każda dopłata może korzystać ze zwolnienia podatkowego – lecz jedynie ta, która dotyczy wypoczynku zorganizowanego. Intencją ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich jak np. popularne wczasy „pod gruszą”. Pojęcie wypoczynku zorganizowanego należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Uniwersalnym słowniku języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. Są to:

wczasy – wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki;

kolonie – zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania;

półkolonie – forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie wakacji;

obóz – forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu lub nauką;

zimowisko – zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Kto może organizować wypoczynek

Aby wypoczynek mógł zostać uznany za zorganizowany w rozumieniu przepisów, musi go przygotować podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do jego organizacji. Oznacza to, że podmiot organizujący wypoczynek powinien prowadzić działalność w tym zakresie albo statutowo zajmować się taką działalnością – co powinno wynikać z dokumentów stanowiących podstawę jego funkcjonowania (np. wpis do rejestru działalności gospodarczej lub zapis statutu).

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zalicza się m.in. biura turystyczne czy inne firmy prowadzące domy wczasowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Z kolei do podmiotów działających w tym zakresie statutowo zaliczają się np. szkoły, domy kultury, kościoły – jeżeli organizowanie wypoczynku jest ich działalnością statutową – a także stowarzyszenia, organizacje charytatywne czy fundacje, których cele statutowe obejmują organizację wypoczynku.

Zgodnie z art. 92c ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty organizatorami wypoczynku mogą być:

szkoły i placówki;

przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, pod warunkiem że: a) wypoczynek jest organizowany w celu niezarobkowym albo b) wypoczynek ma charakter zarobkowy, ale nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ww. ustawy o imprezach turystycznych.

Z art. 92a ust. 1 tej ustawy wynika, że: „Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku”.

Zatem jeśli wypoczynek dzieci organizują podmioty, o których mowa w art. 92c ustawy o systemie oświaty, czyli np. szkoły, domy kultury, które statutowo zajmują się tego typu działalnością oraz prywatne placówki, które prowadzą działalność jako podmioty świadczące usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności, to dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do półkolonii, na dziecko do ukończenia 18 roku życia może korzystać z ww. zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. [ramka 3]

Ramka 3

Zwolnienie z PIT na półkolonie Aby skorzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, upewnij się, że: dofinansowanie pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),

dziecko nie ukończyło 18 roku życia,

wypoczynek ma formę zorganizowaną – przez uprawniony podmiot,

organizator wypoczynku jest: – jednostką wymienioną w art. 92c ustawy o systemie oświaty (np. szkoła, dom kultury), albo – prywatną placówką świadczącą usługi wypoczynkowe w ramach działalności gospodarczej (z odpowiednim wpisem w CEIDG/KRS/statucie),

wypoczynek jest udokumentowany (np. faktura, umowa, zaświadczenie),

dopłata została przyznana zgodnie z regulaminem ZFŚS (w oparciu o kryterium socjalne lub – jeśli to dopuszczalne – ryczałtem).

Obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę

Latem pracownicy mogą być narażeni na trudniejsze warunki ze względu na wysokie temperatury powietrza i suszę. Na pracodawcy ciążą wówczas dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów bhp. Oczywiście, niezależnie od pogody, pracodawca musi zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Wynika to z par. 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei zgodnie z art. 232 kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom także innych napojów – obok wody – jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Sytuacje, w których wydanie napojów profilaktycznych jest konieczne, określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zgodnie z par. 4 tego rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje, jeżeli wykonują pracę: • w warunkach gorącego mikroklimatu – gdy wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) przekracza 25 st. C, • na otwartej przestrzeni – jeśli temperatura otoczenia przekracza 25 st. C, • na stanowiskach pracy, na których temperatura – spowodowana warunkami atmosferycznymi – przekracza 28 st. C,. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia zasad wydawania napojów (i ewentualnie posiłków) profilaktycznych w przepisach zakładowych – w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy, o ile obowiązują one w danym zakładzie. Ponadto powinien on określić, na jakich stanowiskach pracy napoje profilaktyczne są zapewniane. Wymaga to przeprowadzenia konsultacji – z zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku – z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w zwyczajowo przyjęty sposób. Warto podkreślić, że pracodawca nie może:

ograniczać ilości napojów profilaktycznych,

wypłacać za nie ekwiwalentu pieniężnego.

Są to bowiem świadczenia obowiązkowe z punktu widzenia przepisów bhp. Koszt ich zakupu stanowi koszt działalności operacyjnej jednostki i jest uznawany za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wartość tych świadczeń nie stanowi przychodu dla pracowników. Mają one charakter obowiązkowy – są zapewniane z uwagi na przepisy bhp, a nie z inicjatywy pracownika czy w ramach jego swobody wyboru. Co istotne, są one świadczeniami przysługującymi pracownikom ze względu na wymogi prawa, a nie jako dobrowolny gest ze strony pracodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – o ile zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Tym samym nieodpłatne zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych w warunkach określonych przepisami nie generuje obowiązku podatkowego po stronie pracownika.

Przykład 7

Zwiększony zakup napojów Pracodawca kupuje dla swoich pracowników w czasie upałów – oprócz zwyczajowo dostępnej wody – lemoniadę oraz owoce cytrusowe do przygotowywania napojów orzeźwiających w biurze. Koszty napojów w sierpniu wyniosły 650 zł + 23 proc. VAT, a cytryn – 200 zł + 5 proc. VAT. Koszty te zostaną ujęte w księgach rachunkowych w następujący sposób – przy założeniu, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie w układzie rodzajowym: 1. Faktura za napoje (lemoniada) 799,50 zł brutto (650 zł + 149,50 zł VAT): Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 650,00 zł,

Wn „VAT naliczony” 149,50 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 799,50 zł. 2. Faktura za cytryny 210,00 zł brutto (200 zł + 10 zł VAT): Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 200,00 zł,

Wn „VAT naliczony” 10,00 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 210,00 zł.

Jak rozliczyć zakup klimatyzatora

W czasie upałów pracodawcy nierzadko decydują się na zakup przenośnych urządzeń, których zadaniem jest szybkie schłodzenie pomieszczeń – najczęściej są to wentylatory i klimatyzatory przenośne.

Rozliczenie ich zakupu (a w razie potrzeby także montażu) będzie zależeć od rodzaju nabytych urządzeń oraz od przyjętej polityki rachunkowości jednostki.

Jeśli zakupiony klimatyzator może zostać potraktowany jak odrębny środek trwały, to – w zależności od jego wartości – można:

ująć jego koszt jednorazowo, jako bezpośredni koszt uzyskania przychodu (gdy nie przekracza ustalonego limitu) albo

wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i rozliczać poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeśli wartość jednostkowa urządzenia jest niska, może ono zostać od razu ujęte w kosztach działalności operacyjnej – bez konieczności jego amortyzowania.

Próg wartościowy, od którego jednostka decyduje o ujęciu wydatku jako środka trwałego, powinien zostać określony w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. W praktyce wiele jednostek przyjmuje tu odniesienie do kwoty 10 000 zł, o której mowa w przepisach prawa podatkowego (w kontekście jednorazowego ujęcia wydatku w kosztach podatkowych).

Przykład 8

Zasady polityki rachunkowości W polityce rachunkowości spółki jest następujący zapis: urządzenia o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku, ale o wartości do 2000 zł, są ujmowane bezpośrednio w kosztach bieżącej działalności,

urządzenia o wartości powyżej 2000 zł, ale nieprzekraczającej 10 000 zł, są wprowadzane do ewidencji środków trwałych, a następnie jednorazowo umarzane,

urządzenia o wartości przekraczającej 10 000 zł są ujmowane jako środki trwałe i podlegają amortyzacji rozłożonej w czasie, zgodnie z przyjętą stawką.

Przykład 9

Wentylator jako środek trwały Spółka nabyła wentylator za 3900 zł netto + 897 zł VAT (stawka 23 proc.). Urządzenie nie wymagało żadnych dodatkowych prac dostosowawczych, dlatego – na podstawie faktury zakupu – zostało przyjęte bezpośrednio do użytkowania. Zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości, urządzenia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok są klasyfikowane jako środki trwałe – niezależnie od ich wartości jednostkowej. W związku z tym w księgach dokonano następujących zapisów: Wn „Środki trwałe” – urządzenia techniczne 3900 zł,

Wn „VAT naliczony” 897 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 4797 zł.

Przykład 10

Ujęcie zakupu bezpośrednio w kosztach Spółka zakupiła przenośny klimatyzator za 2460 zł brutto, w tym 460 zł VAT (stawka 23 proc.). Ze względu na niską jednostkową wartość składnika majątku oraz zgodnie z zapisami polityki rachunkowości spółki, zdecydowano, że urządzenie nie będzie zaliczane do środków trwałych. W związku z tym dokonano następujących księgowań: 1. Zarachowanie faktury zakupu: Wn „Rozliczenie zakupu” 2000 zł,

Wn „VAT naliczony” 460 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 2460 zł. 2. Przekazanie klimatyzatora do użytkowania: Wn „Zużycie materiałów” 2000 zł,

Ma „Rozliczenie zakupu” 2000 zł.

Aby klimatyzator lub wentylator mógł zostać ujęty jako odrębny środek trwały, musi być zainstalowany w sposób umożliwiający jego późniejszy demontaż i odłączenie od budynku bez szkody zarówno dla urządzenia, jak i dla obiektu, w którym został zamontowany. W przypadku nabycia środka trwałego, za jego wartość początkową uznaje się cenę nabycia, powiększoną o wszystkie koszty poniesione przed oddaniem do używania. Oznacza to, że do wartości początkowej zaliczamy nie tylko sam koszt zakupu, ale także dodatkowe wydatki związane z przygotowaniem składnika majątku do użytkowania. Do takich kosztów należą m.in.: – transport urządzenia, – załadunek i wyładunek, – montaż (jeśli został wykonany przed rozpoczęciem użytkowania).

W praktyce oznacza to, że koszt montażu klimatyzatora również powiększa jego wartość początkową i powinien być uwzględniony przy kalkulacji podstawy amortyzacji. Jeśli wartość początkowa zakupionego klimatyzatora przekracza próg określony w polityce rachunkowości jednostki, a jednocześnie na potrzeby podatkowe przekracza 10 000 zł, to wydatek ten może zostać zaliczony do kosztów wyłącznie w sposób pośredni, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane w czasie.

Urządzenia klimatyzacyjne zostały ujęte w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) jako oddzielna grupa 653 – „Urządzenia klimatyzacyjne”. Warto jednak pamiętać, że klasyfikacja ta nie obejmuje:

– samodzielnych wentylatorów, które podlegają ujęciu w rodzaju 446 KŚT, – urządzeń wentylacji naturalnej, – przewodów powietrznych trwale wbudowanych w konstrukcję budynku, które stanowią jego wyposażenie i są klasyfikowane razem z budynkiem.

Dla klimatyzatorów sklasyfikowanych w grupie KŚT 653 stawka amortyzacji przy metodzie liniowej wynosi 10 proc. rocznie.

Przykład 11

Amortyzacja metodą liniową Spółka zakupiła 5 klimatyzatorów, każdy o wartości 14 500 zł. Urządzenia zostały przyjęte do używania 30 lipca 2025 r. i zakwalifikowane jako środki trwałe. Zgodnie z polityką rachunkowości oraz Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT 653), spółka wybrała liniową metodę amortyzacji ze stawką 10 proc. rocznie. Amortyzacja może zostać rozpoczęta od sierpnia 2025 r., czyli miesiąca następującego po miesiącu przekazania środków trwałych do użytkowania. Wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego dla jednego klimatyzatora wynosi: 14 500 zł × 10 proc. = 1 450 zł rocznie. Miesięczny odpis amortyzacyjny: 1 450 zł ÷ 12 miesięcy = 120,83 zł. Odpisy będą dokonywane przez 10 lat, począwszy od sierpnia 2025 r., aż do pełnego zamortyzowania urządzeń.

Amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych można dokonywać nie tylko metodą liniową, ale również degresywną. Jest to szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych, który polega na zastosowaniu wyższej stawki w pierwszym roku, a następnie amortyzacji od pozostałej, niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego przy użyciu stawki liniowej.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, metoda degresywna może być stosowana wyłącznie do maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grup 3–6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a także do środków transportu – z wyłączeniem samochodów osobowych.

Ważne: Ponieważ urządzenia klimatyzacyjne są klasyfikowane w grupie 6 KŚT, dopuszczalne jest ich amortyzowanie metodą degresywną – zarówno dla celów rachunkowych (jeśli polityka rachunkowości to przewiduje), jak i podatkowych.

Metoda degresywna polega na sukcesywnym zmniejszaniu wartości początkowej środka trwałego o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne. W praktyce oznacza to, że stawki amortyzacyjne różnią się w poszczególnych latach podatkowych.

W pierwszym roku podatkowym użytkowania środka trwałego nie stosuje się stawek z wykazu wprost, lecz podwyższa się je o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W rezultacie odpisy amortyzacyjne są najwyższe na początku, a następnie – z roku na rok – ulegają obniżeniu, ponieważ są naliczane od coraz niższej wartości netto środka trwałego.

Od momentu, w którym roczna kwota amortyzacji ustalona metodą degresywną stałaby się niższa niż odpisy obliczane według metody liniowej, podatnik powinien przejść na amortyzację liniową – według stawek z wykazu – aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

Metoda degresywna umożliwia zatem szybsze zaliczenie części kosztów zakupu środka trwałego do kosztów podatkowych w pierwszych latach jego użytkowania. Trzeba jednak pamiętać, że wybraną metodę amortyzacji (liniową lub degresywną) należy stosować konsekwentnie przez cały okres amortyzacji danego środka trwałego.

Przykład 12

Amortyzacja za pomocą metody degresywnej Spółka zakupiła 5 klimatyzatorów o wartości 14 500 zł każdy. Urządzenia zostały przyjęte do użytkowania 30 lipca 2025 r. Spółka zdecydowała się zastosować degresywną metodę amortyzacji, możliwą dla urządzeń zaliczanych do grupy 6 KŚT. Amortyzacja rozpocznie się w sierpniu 2025 r. Stawka podstawowa dla urządzeń klimatyzacyjnych przy metodzie liniowej wynosi 10 proc., zatem przy metodzie degresywnej – zastosowano współczynnik 2,0 – stawka na pierwszy rok wynosi 20 proc. Obliczenie amortyzacji degresywnej w 2025 r. (od sierpnia): Roczna kwota amortyzacji: 14 500 zł × 20 proc. = 2900 zł Miesięczna amortyzacja: 2900 zł ÷ 12 miesięcy = 241,67 zł Odpisy za 5 miesięcy (sierpień–grudzień 2025): 5 × 241,67 zł = 1208,35 zł

W przypadku nabycia środków trwałych o tzw. niskiej jednostkowej wartości, możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Za niską jednostkową wartość najczęściej uznaje się kwotę do 10 000 zł – zgodnie z limitem przewidzianym w przepisach podatkowych.

Przykład 13

Jednorazowe odpisy Spółka kupiła klimatyzator o wartości 3200 zł netto + 736 zł VAT. Urządzenie zostało przyjęte do użytkowania z dniem 28 lipca 2025 r. Podjęto decyzję o jednorazowym odpisie amortyzacyjnym. Zarachowanie nabycia: Wn „Rozliczenie zakupu” 3200 zł,

Wn „VAT naliczony” 736 zł,

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 3936 zł. Przekazanie urządzenia do użytkowania: Wn „Środki trwałe – urządzenia” 3200 zł,

Ma „Rozliczenie zakupu” 3200 zł. Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego za lipiec: Wn „Amortyzacja środków trwałych” 3200 zł,

Ma „Umorzenie środków trwałych” 3200 zł. Ujęcie odpisu w kosztach zarządu (przy ewidencji w zespole 5): Wn „Koszty zarządu” 3200 zł,

Ma „Rozliczenie kosztów” 3200 zł. Zatem sposób postępowania z nabytym klimatyzatorem lub wentylatorem powinien być zgodny z zasadami przyjętymi przez jednostkę do ujmowania aktywów.