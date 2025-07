Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę alerty III stopnia przed silnym deszczem z burzami, gdzie wysokość opadów wyniesie od 90 mm do 110 mm, a lokalnie do 120 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy również grad.

Arerty IMGW. Najbardziej narażone województwa: Opolskie, Śląskie i Małopolskie

Zagrożeni silnymi opadami deszczu będą mieszkańcy południowej części województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tam zjawisk atmosferycznych szacuje się na 80 proc.

Alerty III stopnia będą obowiązywać od niedzieli godz. 8 i potrwają do poniedziałkowego południa. Jednak Instytut ostrzega, że najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne popołudnie oraz w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wydane zostały również ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami. Tam wysokość opadu miejscami osiągnie od 60 mm do 80 mm, lokalnie 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy też grad.

Zagrożone jest województwo łódzkie oraz część województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tam zjawisk atmosferycznych szacuje się na 80 proc.

Mieszkańcy tych terenów będą zagrożeni od niedzieli godz. 11 do poniedziałku godz. 14. IMGW ostrzega, że podobnie jak w przypadku ostrzeżeń III stopnia najbardziej intensywne opady spodziewane są w niedzielne popołudnie oraz w pierwszej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek.

Alert RCB dla 12 województw. Podtopienia i zagrożenie dla mieszkańców

Na tych samych terenach, włącznie z województwem pomorskim, wydano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na 27 i 28 lipca. RCB ostrzega osoby przebywające na tych terenach przed intensywnym deszczem, burzami oraz możliwymi podtopieniami. „Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi rozesłany komunikat.

Wydany został również alert przed burzami. Dotyczy on województwa lubelskiego oraz części województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tam zjawisk atmosferycznych wynosi 80 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 4 w niedzielę do godz. 13, jednak Instytut podkreśla, że ostrzeżenie może być kontynuowane.

Zagrożenia hydrologiczne. Wezbrania wód i możliwe powodzie

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Będą one obowiązywać na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego od niedzielnego poranka do godz. 16 w poniedziałek. Zaś reszta Polski, z wyjątkiem północnego zachodu, jest objęta ostrzeżeniem hydrologicznym I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wody. Tam alerty również będą obowiązywać od rana w niedzielę, najdłużej do poniedziałku.

„Od niedzieli Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, związanej z układem niżowym, którego główny ośrodek będzie przemieszczał się z rejonu Morza Śródziemnego nad Półwysep Bałkański” – poinformował IMGW we wpisie na Facebooku. Jak dodano, pofalowany front atmosferyczny nasunie się nad Polskę od południa, stopniowo przemieszczając się w kierunku północnym i zachodnim. Towarzyszyć temu ma napływ stosunkowo ciepłej, polarno-morskiej masy powietrza oraz spadek ciśnienia atmosferycznego.

Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. (PAP)