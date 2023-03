Trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania finansowego. Jest to ostatni moment, aby przyjrzeć się, czy prawidłowo ujęliśmy korekty przychodów i kosztów, które dotyczą 2022 r. Pracownicy służb finansowo-księgowych mają bardzo często wiele problemów związanych z tymi zagadnieniami. Wynikają one z tego, że korekty przychodów i kosztów są odmiennie ujmowane na potrzeby podatku dochodowego oraz na potrzeby VAT. Ponadto zasady korygowania rozliczeń podatkowych nie są identyczne jak wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości. I stąd powstają wątpliwości, jak należy postąpić w określonych sytuacjach, aby z jednej strony prawidłowo podatkowo rozliczyć zdarzenia, a z drugiej – zapewnić rzetelną prezentację wyniku i właściwie wykazać należności oraz zobowiązania w sprawozdaniu finansowym. To odmienne podejście wymaga dokładności przy prowadzeniu ksiąg i dokonaniu teraz weryfikacji zapisów zarówno za bieżący, jak i za poprzedni okres sprawozdawczy. Tu tylko może pomóc kierowanie się zasadą memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Zgodnie z nią i przepisami bilansowymi należy przypisać przychody osiągnięte w danym roku obrotowym do okresu, którego dotyczą. Zasada ta odnosi się również do korygowania wartości tych przychodów. I nie ma przy tym znaczenia, w którym roku wystawiono dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze. Analogiczny sposób postępowania dotyczy też ujmowania kosztów.