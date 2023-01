Analizując podane zagadnienie, należy w pierwszej kolejności odnieść się do przepisów materialno-prawnych związanych ze wspólną obsługą. W przypadku gmin przepisy te zawarto w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. I tak, na uwagę zasługuje m.in. art. 10b z którego wynika, że wspólną obsługę mogą prowadzić urząd gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi”. Ponadto jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. Przy czym, jak wynika z art. 10c ww. ustawy, zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do: