Jednostki są zobowiązane do ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń zgodnie z zasadami rachunkowości . Wynika z nich m.in., że należy przyporządkowywać skutki operacji gospodarczych do lat, w których się wydarzyły, a ujawnione błędy poprawiać w jak najwcześniejszym okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że jeśli nawet w styczniu 2023 r. został ujawniony błąd dotyczący przeszłości, a księgi rachunkowe za 2022 r. są jeszcze otwarte i sprawozdanie finansowe za ten okres nie zostało sporządzone, to zasadniczo należy poprawić błąd w taki sposób, aby odzwierciedlić ten fakt jeszcze w danych za 2022 r.