Już 1 października mogą rozpocząć się inwentaryzacje drogą spisu z natury i drogą potwierdzania salda. Najwyższy więc czas, aby zaktualizować dokumentację inwentaryzacyjną oraz wydać zarządzania w sprawie przeprowadzania prac. Chodzi o to, aby przyczyniły się one do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, ale jednocześnie nie utrudniały bieżącego funkcjonowania jednostki. Dziś przypomnimy najważniejsze zadania w tej dziedzinie oraz odpowiemy na pytania księgowych.

dr Katarzyna Trzpioła, ekspert ds. finansów i rachunkowości , Wydział Zarządzania UW Zweryfikowanie instrukcji W ostatnich latach nie następowały zmiany przepisów dotyczących inwentaryzacji, ale za to zmieniały się warunki jej przeprowadzania. Pandemia, ograniczone zasoby pracowników wymusiły zmiany organizacyjne, a to oznacza, że należy przejrzeć instrukcję inwentaryzacyjną i inne dokumenty, aby dostosować je do aktualnej sytuacji jednostki i stosowanych rozwiązań technicznych przy prowadzonych pracach.