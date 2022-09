Początek września to najwyższy czas, aby w firmach przemyśleć kwestie dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji. Wydaje się, że do końca roku jest jeszcze dużo czasu, ale pamiętajmy, że fizycznie inwentaryzację można rozpocząć już 1 października. A zanim się ją rozpocznie, należy zaktualizować zasady jej przeprowadzania i uzgodnić szczegóły organizacyjne. Szczególnie jest to ważne, jeśli jednostka korzysta z usług biura rachunkowego. Tu potrzebna jest ścisła współpraca, a zwykle umowa o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie odnosi się do inwentaryzacji, która zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości jest odrębnym od prowadzenia ksiąg rachunkowych elementem systemu rachunkowości. Przeprowadzenie inwentaryzacji warunkuje jednak prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego, za które zgodnie z umową odpowiada operacyjnie biuro. Nie można więc powiedzieć, że biura rachunkowego nie interesuje inwentaryzacja, bo przecież jej brak lub jej nierzetelnie przeprowadzenie nie pozwoli przygotować sprawozdania w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości.